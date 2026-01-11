Omuz öne düşmesi nasıl düzeltilir?

Masa başı çalışanlarda uzun süre bilgisayar karşısında kalmak, omuzların öne doğru düşmesine ve göğüs kaslarının kısalıp sırt kaslarının zayıflamasına neden olur. Bu postür bozukluğu zamanla boyun ağrısı, omuz sıkışması ve sırt tutulmaları gibi sorunları beraberinde getirir. Omuz öne düşmesi yalnızca estetik bir problem değil, aynı zamanda hareket kalitesini ve günlük yaşam konforunu da olumsuz etkileyen fonksiyonel bir durumdur.

Düzeltici egzersizlerin temel amacı, kısalmış kasları esnetmek ve zayıflamış kasları aktive etmektir. Göğüs kaslarını hedefleyen mobilite çalışmaları, omuzların geriye doğru doğal pozisyonuna dönmesine yardımcı olurken; orta ve alt sırt kaslarını güçlendiren egzersizler skapular stabiliteyi artırır. Bu denge sağlanmadan yapılan kuvvet antrenmanları, postür problemini daha da belirgin hale getirebilir.

Masa başı çalışanlar için ideal düzeltici egzersizler; düşük yük, kontrollü tempo ve doğru nefesle uygulanmalıdır. Günlük 8–12 dakikalık kısa egzersiz rutinleri bile omuz pozisyonunda fark edilir iyileşme sağlayabilir. Özellikle çalışma molalarında yapılan hafif mobilite ve aktivasyon egzersizleri, gün içinde postürün korunmasına katkı sağlar.

Düzenli uygulanan düzeltici egzersizler sayesinde omuzların öne düşmesi azalır, boyun ve sırt bölgesindeki gerginlik hafifler ve üst vücut hareketleri daha rahat hale gelir. Doğru planlanmış bir postür çalışması, masa başı çalışanlar için uzun vadede ağrısız ve dengeli bir vücut yapısının temelini oluşturur.

