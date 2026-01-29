Antrenman sonrası esneme neden ihmal edilmemeli?

Antrenman sonrası esneme nedir?
Antrenman sonrası esneme; çalıştırılan kasların kontrollü ve bilinçli şekilde uzatılmasını hedefleyen egzersizlerdir. Amaç, kasların antrenman sırasında oluşan gerginlikten çıkmasını ve normal uzunluğuna geri dönmesini sağlamaktır.
Antrenman sonrası esneme neden önemlidir?
1. Kas gerginliğini azaltır
Antrenman sonrası kaslar kısalmaya eğilimlidir. Esneme, bu gerginliğin azalmasına yardımcı olur.
2. Toparlanma sürecini destekler
Kaslara giden kan akışını artırarak toparlanma sürecini hızlandırabilir.
3. Hareket açıklığını korur
Düzenli esneme, eklem hareket açıklığının zamanla azalmasını önler.
4. Sakatlık riskini azaltır
Esnek ve dengeli kas yapısı, ani zorlanmalara karşı vücudu daha dayanıklı hale getirir.
5. Duruş bozukluklarını önlemeye yardımcı olur
Kısalan kasların uzatılması, postürün korunmasına katkı sağlar.
Hangi esneme türleri tercih edilmeli?
Antrenman sonrasında statik esneme daha uygundur. Kaslar 20–30 saniye boyunca zorlanmadan esnetilmeli, nefes kontrolü korunmalıdır.
👉🏼"BASİT KARBONHİDRATI KESTİĞİNDE NELER OLUR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...