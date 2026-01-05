Boyun ve omuz gerginliği için etkili esneme hareketleri

Boyun ve omuz bölgesinde hissedilen gerginlik, günümüzde en sık karşılaşılan kas-iskelet problemlerinden biridir. Uzun süre masa başında çalışmak, telefona eğilerek bakmak, stres ve yanlış duruş alışkanlıkları bu bölgede kasların sertleşmesine neden olabilir. Düzenli olarak yapılan doğru esneme hareketleri, boyun ve omuz kaslarının gevşemesine yardımcı olur ve hareket açıklığını artırır.

Boyun ve omuz gerginliği neden oluşur?

Boyun ve omuz bölgesi, gün içinde hem fiziksel hem de zihinsel yük taşır. Özellikle ekran karşısında geçirilen uzun süreler, omuzların öne düşmesine ve boyun kaslarının aşırı gerilmesine yol açar. Zamanla kaslar kısalır, dolaşım azalır ve gerginlik hissi ortaya çıkar.

Esneme hareketlerinin önemi

Esneme hareketleri, kasların esnekliğini korumaya ve kan akışını artırmaya yardımcı olur. Boyun ve omuz bölgesine yönelik düzenli esnemeler, kas sertliğini azaltabilir, duruşu destekleyebilir ve günlük hareketlerde rahatlama sağlayabilir.

Boyun ve omuz için etkili esneme hareketleri

Boyun yan esnemesi

Baş yavaşça bir yana doğru eğilirken karşı omuz gevşek bırakılır. Bu hareket, boynun yan kaslarını esnetmeye yardımcı olur.

Boyun öne-arkaya esnetme

Çene göğse doğru yaklaştırılarak boynun arka kısmı esnetilir, ardından baş kontrollü şekilde geriye alınır. Hareket yavaş ve kontrollü yapılmalıdır.

Omuz dairesi

Omuzlar öne ve arkaya doğru dairesel hareketlerle çevrilir. Bu hareket omuz çevresindeki kasların gevşemesini destekler.

Göğüs açıcı esneme

Eller arkada birleştirilerek kollar geriye doğru uzatılır. Bu esneme, omuzların öne kapanmasını azaltmaya yardımcı olur.

Üst trapez esnemesi

Bir el başın yan tarafına yerleştirilerek baş hafifçe yana çekilir. Üst omuz ve boyun kaslarında rahatlama sağlar.



Esneme yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Esneme hareketleri sırasında ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır. Her esneme kontrollü, yavaş ve ağrı oluşturmadan yapılmalıdır. Düzenli uygulama, esnemelerin etkisini artırır.

👉🏼"ANTRENMAN SONRASI TAVUK-PİLAV YENİR Mİ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...