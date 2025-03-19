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Esneme hareketlerinin fizyolojik ve psikolojik etkileri

Esneme egzersizlerinin yapılışındaki temel amaç ısınmadır. Bu hareketleri yaparak bedeni güne veya yapılacak spora hazırlarız. Düzenli olarak egzersiz yapmak fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan da kişiyi olumlu etkiler.

Esneme Hareketleri Haberleri 19 Mart 2025 14:12 Güncellenme: 19 Mart 2025 Çarşamba 14:15
Esneme hareketlerinin fizyolojik ve psikolojik etkileri

Güne veya spora başlamadan önce basitçe yapabileceğiniz ısınma hareketleri şunlardır:

-Boyun esneme
-Omuz esneme
-Hamstring Esneme (arka bacak)
-Bacak Arası esneme
-Ayak Bileği esneme

Kolayca yapacağınız bu hareketler, gün içerisinde zinde kalmanızı sağlar. Ayrıca spora başlamadan önce vücudunuzu ısıtarak sakatlanma riskini de önlemiş olursunuz.

Fizyolojik etkenleri:

  1. Kemiklerinizin ve kaslarınızın daha esnek olmasını sağlar, sakatlık riskini azaltır.
  2. Solunum kasları güçlenir ve daha rahat nefes alıp verilmesini sağlar.
  3. Kandaki kolesterol seviyesinde azalmalar görülür.

Psikolojik etkenleri:

  1. Stres seviyesinin azalmasına yardımcı olur.
  2. Kişinin kendini daha enerjik hissetmesi ve tembel ruh halinden uzaklaşmasına yardımcı olur.
  3. Endorfin hormonu salgılanmasına yardımcı olarak anksiyete ve depresyon üzerinde azalmalar meydana gelir.

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