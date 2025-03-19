Esneme hareketlerinin fizyolojik ve psikolojik etkileri

Güne veya spora başlamadan önce basitçe yapabileceğiniz ısınma hareketleri şunlardır:

-Boyun esneme

-Omuz esneme

-Hamstring Esneme (arka bacak)

-Bacak Arası esneme

-Ayak Bileği esneme

Kolayca yapacağınız bu hareketler, gün içerisinde zinde kalmanızı sağlar. Ayrıca spora başlamadan önce vücudunuzu ısıtarak sakatlanma riskini de önlemiş olursunuz.

Fizyolojik etkenleri:

Kemiklerinizin ve kaslarınızın daha esnek olmasını sağlar, sakatlık riskini azaltır. Solunum kasları güçlenir ve daha rahat nefes alıp verilmesini sağlar. Kandaki kolesterol seviyesinde azalmalar görülür.

Psikolojik etkenleri:

Stres seviyesinin azalmasına yardımcı olur. Kişinin kendini daha enerjik hissetmesi ve tembel ruh halinden uzaklaşmasına yardımcı olur. Endorfin hormonu salgılanmasına yardımcı olarak anksiyete ve depresyon üzerinde azalmalar meydana gelir.

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