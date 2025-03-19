Esneme hareketlerinin fizyolojik ve psikolojik etkileri

Güne veya spora başlamadan önce basitçe yapabileceğiniz ısınma hareketleri şunlardır:
-Boyun esneme
-Omuz esneme
-Hamstring Esneme (arka bacak)
-Bacak Arası esneme
-Ayak Bileği esneme
Kolayca yapacağınız bu hareketler, gün içerisinde zinde kalmanızı sağlar. Ayrıca spora başlamadan önce vücudunuzu ısıtarak sakatlanma riskini de önlemiş olursunuz.
Fizyolojik etkenleri:
- Kemiklerinizin ve kaslarınızın daha esnek olmasını sağlar, sakatlık riskini azaltır.
- Solunum kasları güçlenir ve daha rahat nefes alıp verilmesini sağlar.
- Kandaki kolesterol seviyesinde azalmalar görülür.
Psikolojik etkenleri:
- Stres seviyesinin azalmasına yardımcı olur.
- Kişinin kendini daha enerjik hissetmesi ve tembel ruh halinden uzaklaşmasına yardımcı olur.
- Endorfin hormonu salgılanmasına yardımcı olarak anksiyete ve depresyon üzerinde azalmalar meydana gelir.
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