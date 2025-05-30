Sadece matla yapabileceğiniz tam vücut antrenman programı

Evinizde sadece bir egzersiz matı ile etkili bir şekilde tüm vücudunuzu çalıştırabilirsiniz. Bu antrenman programı, herhangi bir ekipman kullanmadan; kas gücünüzü artırmak, esnekliğinizi geliştirmek ve metabolizmanızı canlandırmak için tasarlandı. Vücut ağırlığınızı kullanarak hem üst hem alt vücut kas gruplarını dengeli bir şekilde aktive edebilirsiniz.

Program hem yeni başlayanlar hem de orta seviye sporcular için uygundur. Haftada 3–4 gün uygulanabilir.

🔁 Antrenman Programı (Toplam Süre: ~25–30 Dakika)

Her hareket arasında 20 saniye dinlenme, her turdan sonra 1 dakika mola verin. Toplam 2–3 tur yapılabilir.

🔹 Isınma (5 Dakika)

Diz çekme (march in place) – 1 dk

Omuz çevirme ve kol savurma – 1 dk

Squat-to-reach – 1 dk

Hafif jumping jack – 1 dk

Kalça dairesi ve gövde çevirme – 1 dk

🔸 Tam Vücut Egzersizleri (20–25 Dakika)

| Egzersiz | Süre / Tekrar Hedef Kas Grubu



| Squat | 3 set x 15 tekrar Bacak, kalça

| Push-up (diz üstü opsiyonlu) | 3 set x 10 tekrar Göğüs, kol, omuz

| Glute Bridge | 3 set x 12 tekrar Kalça, arka bacak

| Plank | 3 set x 30-45 sn Core, sırt

| Lunge (alternatif ayak) | 2 set x 12 tekrar Bacak, denge

| Superman Hold | 3 set x 30 sn Sırt, postür

| Dead Bug (core için) | 2 set x 10 tekrar Karın, denge