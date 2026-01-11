Üst sırt esneme hareketleri

Üst sırt bölgesinde oluşan gerginlik, uzun süreli oturma, yanlış postür ve stresin en yaygın sonuçlarından biridir. Özellikle masa başı çalışanlarda omuzların öne düşmesi ve kürek kemikleri arasındaki kasların yeterince aktive edilememesi, üst sırt bölgesinde sertlik ve hareket kısıtlılığına yol açar. Bu durum zamanla boyun ağrısı, baş ağrısı ve omuz hareketlerinde kısıtlanma olarak kendini gösterebilir.

Kontrollü esneme çalışmaları, üst sırt kaslarının güvenli ve etkili şekilde gevşemesini sağlar. Ani ve zorlayıcı hareketler yerine yavaş tempo, bilinçli nefes ve doğru pozisyonlama ön plandadır. Esneme sırasında nefesin ritmik şekilde verilmesi, kasların gevşeme sürecini hızlandırır ve sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etki oluşturur.

Üst sırt gerginliğini azaltmaya yönelik esneme rutinlerinde kürek kemikleri çevresi, trapez kasları ve omurganın torasik bölgesi hedeflenmelidir. Bu bölgelere odaklanan kontrollü esnemeler, omurganın doğal hareket açıklığını destekler ve günlük duruşu iyileştirir. Düzenli uygulanan kısa süreli esneme seansları, gün içinde biriken gerginliğin azalmasına yardımcı olur.

Bu çalışmalar, antrenman sonrası toparlanma sürecinde veya gün içinde molalar sırasında uygulanabilir. Haftada birkaç gün yapılan 10 dakikalık kontrollü esneme rutini bile üst sırt bölgesinde belirgin bir rahatlama sağlar. Süreklilik, üst sırt sağlığını korumanın en önemli anahtarıdır.

👉🏼"ANTRENMAN SONRASI TAVUK-PİLAV YENİR Mİ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...