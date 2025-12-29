Yanlış esneme alışkanlıkları performansı neden düşürür?

Esneme hareketleri doğru uygulandığında hareket kabiliyetini artırır ve sakatlık riskini azaltır. Ancak yanlış esneme alışkanlıkları, performans üzerinde tam tersi etki yaratabilir. Antrenman öncesinde yapılan uzun süreli statik esnemeler kasların geçici olarak güç üretme kapasitesini düşürebilir ve patlayıcı performansı olumsuz etkileyebilir.

Yanlış zamanda yapılan esneme, kas–sinir iletişimini yavaşlatabilir. Bu durum özellikle hız, çeviklik ve kuvvet gerektiren spor dallarında performans kaybına yol açar. Ayrıca vücudun hazır olmadığı pozisyonlarda zorlanan eklemler, mikro travmalara ve zamanla kronik ağrılara neden olabilir.

Bir diğer yaygın hata, esnemeyi ağrı eşiğinin ötesine taşımaktır. Esneme sırasında hissedilen ağrı, kasın gevşediğini değil, koruyucu reflekslerin devreye girdiğini gösterir. Bu refleksler kasın kasılmasına neden olarak hareket açıklığını artırmak yerine kısıtlayabilir.

Performansı desteklemek için esneme türü, süresi ve zamanı hedefe uygun olmalıdır. Antrenman öncesinde dinamik esnemeler tercih edilirken, statik esnemeler antrenman sonrası toparlanma amacıyla uygulanmalıdır. Doğru esneme alışkanlıkları, hem performansın korunmasına hem de uzun vadede sağlıklı hareket kabiliyetine katkı sağlar.

👉🏼"KIŞA UYGUN FİT ÇORBALARLA İÇİNİZİ ISITIN" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...