Aç karnına egzersiz yapmak yağ yakımını hızlandırır mı?

Sabahın erken saatleri, boş mide, harekete hazır bir beden...

Birçok kişi aç karnına spor yapmanın daha fazla yağ yakmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

Ama bu gerçekten doğru mu?

Bilimsel araştırmalar, bu konuda hem fikir değil.

İşte aç karnına egzersiz yapmanın artıları, eksileri ve kimler için uygun olduğu:

🔥 Yağ yakımını artırır mı?

Evet, kısa vadede aç karnına yapılan egzersiz sıras��nda vücut yağları enerji kaynağı olarak daha fazla kullanılır.

Ancak bu, toplam yağ kaybının arttığı anlamına gelmez. Çünkü günün geri kalanındaki beslenme ve aktivite dengesi bu etkiyi nötralize edebilir.

Kısaca:

✅ Egzersiz sırasında yağ kullanımı artar

❌ Ama bu mutlaka daha çok yağ yaktığın anlamına gelmez

⚡ Performans düşer mi?

Aç karnına yapılan egzersizlerde:

Dayanıklılık azalabilir

Kuvvet antrenmanlarında performans düşebilir

Yoğun tempolu egzersizlerde erken yorulma yaşanabilir

Bu nedenle aç karnına egzersiz daha çok hafif-orta tempolu yürüyüş, yoga veya kısa kardiyo için önerilir.

❗ Dikkat etmesi gerekenler:

Aç karnına spor, herkes için uygun değildir.

Şu gruplar dikkatli olmalı ya da mutlaka danışarak uygulamalı:

Hipoglisemisi (kan şekeri düşüklüğü) olanlar

Tansiyon problemi yaşayanlar

Yoğun tempolu egzersiz yapanlar

Hamileler veya özel sağlık durumu olanlar

👉🏼 "DUYGUSAL YEME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...