Doğru nefes almak egzersiz performansını neden artırır?

Nefes almak çoğu zaman farkında olmadan yaptığımız doğal bir süreçtir. Ancak egzersiz sırasında doğru nefes tekniğini kullanmak performans üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Direnç antrenmanlarında genellikle ağırlığı kaldırırken nefes vermek, başlangıç pozisyonuna dönerken nefes almak önerilir. Bu yöntem karın içi basıncın dengelenmesine ve hareket kontrolünün artmasına yardımcı olur.

Kardiyo egzersizlerinde ise ritmik nefes almak daha uzun süre yorulmadan hareket etmeyi destekleyebilir. Düzensiz nefes alışverişi erken yorulmaya ve performans düşüşüne neden olabilir.

Egzersiz sırasında nefesi uzun süre tutmak bazı kişilerde tansiyon değişikliklerine yol açabilir. Bu nedenle hareket boyunca kontrollü nefes alışverişini sürdürmek daha güvenlidir.

Doğru nefes alışkanlığı zamanla gelişir ve düzenli uygulandığında hem dayanıklılığı hem de egzersiz kalitesini olumlu yönde etkileyebilir.

👉🏼"DAHA İYİ BİR DURUŞ İÇİN 3 ALIŞKANLIK" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...