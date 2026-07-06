Egzersiz yoğunluğu nasıl ölçülür ve kişiye göre nasıl ayarlanır?

Antrenman yoğunluğu, egzersizin vücuda ne kadar yük bindirdiğini ifade eder. Hedefe uygun yoğunlukta çalışmak hem performans gelişimini destekler hem de sakatlanma riskini azaltabilir.

Yoğunluğu belirlemenin en pratik yollarından biri konuşma testidir. Egzersiz sırasında rahat konuşabiliyorsanız düşük yoğunlukta, kısa cümlelerle konuşabiliyorsanız orta yoğunlukta, konuşmakta zorlanıyorsanız yüksek yoğunlukta çalışıyor olabilirsiniz.

Kalp atış hızını takip etmek de yoğunluk kontrolünde sık kullanılan yöntemlerden biridir. Ayrıca algılanan efor ölçeği (RPE) sayesinde kişi kendi zorlanma seviyesini değerlendirebilir.

Yeni başlayanlar düşük ve orta yoğunlukta ilerlemeli, kondisyon geliştikçe yüklenme kademeli olarak artırılmalıdır. Sürekli yüksek yoğunlukta çalışmak her zaman daha iyi sonuç vermez.

Antrenman yoğunluğunu doğru ayarlamak sürdürülebilir bir egzersiz programının temel taşlarından biridir.

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