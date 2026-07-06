Antrenmanda denge çalışmaları neden ihmal edilmemelidir?

Denge, vücudun hareket sırasında kontrolünü koruyabilme yeteneğidir. Güç, esneklik ve koordinasyon kadar önemli olmasına rağmen çoğu antrenman programında yeterince yer verilmez.

Denge egzersizleri; kaslar arasındaki koordinasyonu geliştirerek hareketlerin daha kontrollü yapılmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda duruşun iyileşmesini ve eklem stabilitesinin artmasını destekleyebilir.

Özellikle ileri yaşlarda denge çalışmaları düşme riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Genç bireylerde ise spor performansını geliştirmek ve hareket kalitesini artırmak açısından önem taşır.

Tek ayak üzerinde durma, denge pedi kullanma, kontrollü lunge hareketleri veya pilates temelli egzersizler dengeyi geliştirmek için uygulanabilecek yöntemler arasındadır.

Haftada birkaç gün kısa süreli denge çalışmaları eklemek, uzun vadede hem günlük yaşam hem de sportif performans açısından önemli kazanımlar sağlayabilir.

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