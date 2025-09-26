Evde ekipmansız yapılabilecek 10 dakikalık egzersiz rutini

Yoğun iş temposu ya da zaman darlığı, sporu hayatınıza katmanıza engel olmamalı. Sadece 10 dakikada evde, hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan tüm vücudu çalıştıran pratik bir egzersiz rutini ile hem formunuzu koruyabilir hem de enerjinizi yükseltebilirsiniz.

Isınma (1 dakika)

Kolları daire şeklinde çevirin, hafif tempolu zıplayarak vücudu harekete hazırlayın.

Egzersiz Rutini (Toplam 8 dakika)

Jumping Jacks (1 dakika) – Kardiyo ile kalp atışınızı hızlandırır.

Squat (1 dakika) – Bacak ve kalça kaslarını güçlendirir.

Şınav (1 dakika) – Göğüs, omuz ve kol kaslarını çalıştırır.

Plank (1 dakika) – Karın kaslarını ve core bölgesini güçlendirir.

Lunge (1 dakika) – Bacak kaslarını dengeli çalıştırır.

Dağ Tırmanıcı (Mountain Climbers) (1 dakika) – Hem kardiyo hem karın kasları için etkili.

Glute Bridge (1 dakika) – Kalça ve bel kaslarını güçlendirir.

Bisiklet Crunch (1 dakika) – Karın bölgesi yağlarını yakmaya yardımcı olur.

Soğuma (1 dakika)

Derin nefes alarak boyun ve bacak esnetme hareketleri yapın.

Bu 10 dakikalık programı haftada 4-5 gün tekrar ederek kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz.

