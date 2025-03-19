Evde spora başlamak için en etkili hareketler

Spor salonlarında yapılan egzersizlerin yanı sıra, evde yapılan basit ve pratik egzersizlerin de birçok faydası vardır. Evde teknik bilgi gerektirmeden yapabileceğiniz spor hareketleri;

Squat (Çömelme) = Kalça kasları ve iç bacaklarda etkilidir.

Nasıl yapılır? Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın, karnınızı sıkı tutarak dizlerinizi büküp kalçanızı geriye doğru itin. Kalçanızı aşağıya indirirken sırtınızı düz tutmaya özen gösterin, sonra yavaşça kalkın.

Şınav (Push-Up) = Ağırlıklı olarak kol ve göğüs kaslarında etkilidir

Nasıl yapılır? Yüz üstü yere uzanın, ellerinizi omuz genişliğinde açın ve vücudunuzu düz tutarak kollarınızı büküp kendinizi yere indirin, sonra tekrar yukarı itin.

Mekik = Alt ve üst karın kaslarında etkilidir

Nasıl yapılır? Sırt üstü yere uzanın dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere basın, ayaklarınızın genişliği omuz genişliğinde olmalı. Elleriniz başınızın arkasında ya da göğsünüzde çapraz şekilde yerleştirin. Karnınızı sıkın ve nefes vererek üst gövdenizi yavaşça yukarı kaldırın. Belinizi ve sırtınızı yere yapıştırarak sadece karın kaslarınızı kullanarak yukarıya doğru kalkın.

Köprü Egzersizi = Özellikle karın kaslarında ve kalça da etkilidir.

Nasıl yapılır? Sırt üstü yatın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere basın. Kalçanızı yukarı doğru kaldırın, sırtınız ve dizlerinizin düz bir çizgi oluşturmasına dikkat edin. Birkaç saniye bu pozisyonda kalın ve sonra yavaşça indirin.

Dağcı Tırmanışı (Mountain Climbers) = Karın ve bacak için etkilidir.

Nasıl yapılır? Şınav pozisyonunda başlayın. Bir bacağınızı hızla karnınıza doğru çekin, sonra geri gönderip diğer bacağınızı çekin. Hızlıca her iki bacakla bu hareketi sırasıyla yapın.

Plank = Tüm vücut kaslarında etkilidir.

Nasıl yapılır? Dirseklerinizi ve ayak parmak uçlarınızı yere koyarak vücudunuzu düz tutarak bu pozisyonda bekleyin. Karın kaslarınızı sıkın ve bu pozisyonu birkaç saniye tutun.

Dips (Arka Kol Güçlendirici) = Arka kol kası ve sırt için etkilidir.

Nasıl yapılır? Ellerinizi arkanızdaki sehpa veya sandalyeye ayaklarınızı ise öne doğru diz kapağından kırarak yerleştirin. Vücudunuzun ağırlığınızı kollarınızın taşıyacağı şekilde sehpadan destek alarak vücudu aşağı doğru hareket ettirin.

Vücudunuzu aşağı doğru iterken dirseklerde gerginlik hissedilene kadar dirseklerinize yüklenin. Aynı hareketi tekrarlayarak eski konumunuza dönün.

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