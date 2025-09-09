Spor yaparken sakatlanmayı önlemenin altın kuralları 🏋️‍♂️🤸‍♀️

Spor, sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak doğru yapılmadığında fayda yerine zarar getirebilir. Egzersiz sırasında yaşanan sakatlıklar hem motivasyonu düşürür hem de uzun süre spordan uzak kalmaya neden olabilir. İşte sakatlanmayı önlemek için bilmeniz gereken altın kurallar:

1. Isınmayı asla atlama

Spor öncesinde kasların ve eklemlerin hazırlanması çok önemlidir. 5-10 dakikalık hafif kardiyo ve esneme hareketleri sakatlık riskini büyük ölçüde azaltır.

2. Doğru teknikle çalış

Yanlış formda yapılan hareketler, özellikle ağırlık antrenmanlarında eklemlere ve kaslara zarar verebilir. Gerekirse bir eğitmenden destek alarak doğru formu öğren.

3. Aşırıya kaçma

Vücudu kapasitesinin üzerinde zorlamak kas yırtıkları, bağ sakatlanmaları veya eklem problemlerine yol açabilir. Antrenman yoğunluğunu yavaş yavaş artır.

4. Soğuma ve esneme yap

Antrenman sonrasında kasları gevşetmek ve dolaşımı rahatlatmak toparlanmayı hızlandırır, kas ağrılarını ve sakatlık ihtimalini azaltır.

5. Beslenme ve su tüketimine dikkat et

Yeterli su içmek, kasların elastikiyetini korur. Protein ve minerallerden zengin bir beslenme düzeni de kas ve kemik sağlığını destekler.

