Karın şişkinliğini azaltan beslenme önerileri

Sürekli şişkin hissediyorsan sebep sadece yediklerin değil, ne zaman ve nasıl yediğin de olabilir! 🥦 Rahat bir mide için doğru alışkanlıkları keşfet.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 31 Ekim 2025 09:21 Güncellenme: 31 Ekim 2025 Cuma 09:21
Karın şişkinliği; hızlı yemek yemek, gaz yapan besinler, yetersiz su tüketimi ya da sindirim sisteminin yavaş çalışmasıyla ortaya çıkabilir.
Şişkinliği azaltmak için:

Gaz yapan yiyecekleri (lahana, bakliyat) ölçülü tüket,

Yemekleri yavaş ve iyi çiğneyerek ye,

Günde en az 2 litre su iç,

Probiyotik kaynaklı besinlere (yoğurt, kefir) yer ver,

Akşam yemeklerini hafif tut.

Düzenli beslenme alışkanlıkları ve yeterli hareket, hem sindirim sistemini destekler hem de karın bölgesinde rahatlama sağlar.

