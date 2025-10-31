Karın şişkinliğini azaltan beslenme önerileri

Karın şişkinliği; hızlı yemek yemek, gaz yapan besinler, yetersiz su tüketimi ya da sindirim sisteminin yavaş çalışmasıyla ortaya çıkabilir.
Şişkinliği azaltmak için:
Gaz yapan yiyecekleri (lahana, bakliyat) ölçülü tüket,
Yemekleri yavaş ve iyi çiğneyerek ye,
Günde en az 2 litre su iç,
Probiyotik kaynaklı besinlere (yoğurt, kefir) yer ver,
Akşam yemeklerini hafif tut.
Düzenli beslenme alışkanlıkları ve yeterli hareket, hem sindirim sistemini destekler hem de karın bölgesinde rahatlama sağlar.
