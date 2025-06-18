Masabaşında sağlığını korumanın 6 altın kuralı

Modern yaşam tarzı, özellikle ofis çalışanlarını uzun saatler boyunca hareketsiz ve masa başında kalmaya zorluyor. Ancak bu durum; sırt, boyun, bel ağrılarından sindirim sorunlarına kadar birçok sağlık problemini beraberinde getirebiliyor. Neyse ki birkaç küçük ama etkili alışkanlıkla bu riskleri azaltmak mümkün.

💺 Masabaşında Sağlıklı Kalmanın 6 Yolu

1. Oturuşunu Gözden Geçir

Sırtın dik, omuzların geride ve ayakların yere düz basıyor olmalı. Bel boşluğunu destekleyen bir yastık veya ergonomik sandalye kullanabilirsin.

2. Ekran Göz Seviyesinde Olsun

Bilgisayar ekranın tam karşıda ve göz hizanda olmalı. Aşağı ya da yukarı bakarak çalışmak boyun fıtığına davetiye çıkarır.

3. 30 Dakikada Bir Ayağa Kalk

Her yarım saatte bir 1-2 dakika hareket etmek, kan dolaşımını artırır ve kas sertliklerini önler. Sadece biraz esnemek bile yeterli!

4. Su İçmeyi Unutma

Odaklandıkça su içmeyi unutmak kolay. Masanda su şişesi bulundur, hatta istersen hatırlatıcı bir uygulama kullan.

5. Gözlerini Dinlendir

Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 adım ötedeki bir nesneye bak. Bu "20-20-20 kuralı", dijital göz yorgunluğunu azaltır.

6. Minik Egzersizler Yap

Ayakta esneme, otururken omuz çevirme, bilek rotasyonları gibi mikro egzersizlerle duruşunu koruyabilir ve kaslarını aktive edebilirsin.

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