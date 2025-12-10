Sebzeli proteinli diyet çorbası

Sebzeli protein deposu fit çorba, hem pratik hem de sağlıklı bir öğün alternatifi arayanlar için ideal bir tariftir. Diyet sürecinde güvenle tüketilebilir.

✅ Malzemeler

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet havuç

1 küçük kabak

3 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

5 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

Tuz (isteğe bağlı)

✅ Yapılışı

Tencereye zeytinyağını alın ve doğranmış soğanı kavurun.

Sarımsağı ekleyip kısa süre karıştırın.

Küp küp doğradığınız havuç ve kabağı tencereye ekleyin.

Üzerine yıkanmış kırmızı mercimeği ilave edin.

Baharatları ekleyip karıştırın.

Sıcak suyu ilave edin ve orta ateşte 20–25 dakika pişirin.

Çorba piştikten sonra blenderdan geçirerek pürüzsüz kıvam elde edebilirsiniz.

✅ Besin değeri avantajları

Bu çorba; yüksek lif, bitkisel protein ve antioksidan içeriği sayesinde sindirimi destekler, uzun süre tokluk sağlar ve enerji seviyesini dengeler.

