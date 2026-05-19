Overtraining nedir? Fazla antrenmanın zararları

Overtraining (aşırı antrenman), vücudun toparlanma süresine yeterince izin verilmeden yapılan yoğun ve sık egzersizler sonucu ortaya çıkan fiziksel ve zihinsel tükenmişlik durumudur.
Kaslar antrenman sırasında değil, dinlenme sürecinde gelişir. Bu süreç ihmal edildiğinde performans artışı yerine gerileme başlar.
⚠️ Fazla antrenmanın zararları
Performans düşüşü
Daha çok çalıştıkça güçlenmek yerine, kaldırdığın ağırlıklar düşmeye başlar.
Kas gelişiminin yavaşlaması
Yetersiz toparlanma, kas onarımını engeller ve gelişimi durdurur.
Sürekli yorgunluk hissi
Enerjin düşer, günlük aktivitelerde bile halsizlik hissedersin.
Sakatlık riskinde artış
Kaslar ve eklemler sürekli stres altında olduğu için sakatlanma ihtimali yükselir.
Uyku problemleri
Aşırı stres hormonları nedeniyle uyku kalitesi bozulur.
Bağışıklık sisteminin zayıflaması
Sık hastalanma, overtraining'in en yaygın belirtilerindendir.
Motivasyon kaybı
Spora karşı isteksizlik ve mental tükenmişlik oluşur.
🚨 Overtraining belirtileri
Geçmeyen kas ağrıları
Dinlenmeye rağmen yorgunluk
Performansta düşüş
Uyku düzensizliği
İştah değişiklikleri
Nabzın normalden yüksek olması
🔄 Overtraining nasıl önlenir?
Dinlenme günleri planla
Haftada en az 1-2 gün aktif veya tam dinlenme ekle.
Programını dengele
Aynı kas grubunu üst üste çalıştırmaktan kaçın.
Uykuya önem ver
Kas onarımı için günde 7-9 saat uyku kritik önemdedir.
Beslenmeni destekle
Yeterli protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ alımı toparlanmayı hızlandırır.
Vücudunu dinle
Ağrı ve aşırı yorgunluk varsa antrenmanı zorlamamak gerekir.
