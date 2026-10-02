Padel nedir? Padel nasıl oynanır?

Padel, tenis ve squash'ın bazı özelliklerini bir araya getiren, genellikle çiftler halinde oynanan bir raket sporudur. Daha küçük ve etrafı cam ile metal panellerle çevrili bir kortta oynanır. Kortu çevreleyen duvarlar oyunun önemli bir parçasıdır; top duvara çarptıktan sonra oyun devam edebilir.

Padel nasıl oynanır?

Padelde amaç, topu rakibin sahasında geçerli bir noktaya göndererek rakibin topu kurallar dahilinde geri göndermesini engellemektir. Oyun çoğunlukla ikişer kişilik takımlar arasında oynanır.

Oyuncular, tenis benzeri şekilde raket kullanır ancak padel raketinin telleri bulunmaz. Raketin yüzeyi delikli ve daha kompakt bir yapıdadır.

Servis nasıl atılır?

Padelde servis, tenisten farklı olarak bel hizasının altından ve çapraz servis alanına doğru atılır. Servis atan oyuncu topu önce kendi tarafında sektirir ve rakip servis kutusuna gönderir.

Servis sırasında topa raketle bel hizasının üzerinde vurulmaz.

Duvarlar nasıl kullanılır?

Padelin en karakteristik özelliklerinden biri duvarlardır. Top rakibin sahasına düştükten sonra arka veya yan duvara çarpabilir ve rakip oyuncu topu geri gönderebilir.

Oyuncular kendi taraflarındaki duvarlardan da yararlanabilir. Örneğin top rakibin gönderdiği vuruştan sonra doğrudan duvara çarparsa, oyuncu top yere ikinci kez değmeden önce topu karşı tarafa gönderebilir.

Bu nedenle padelde yalnızca topun nereye gittiğini değil, duvardan sekince hangi yöne ilerleyeceğini de takip etmek gerekir.

Padelde puanlama nasıl yapılır?

Padelde puanlama sistemi büyük ölçüde tenise benzer. Puanlar 15, 30, 40 ve oyun şeklinde ilerler. Bir seti kazanmak için genellikle 6 oyun kazanmak ve rakibe karşı en az iki oyun fark oluşturmak gerekir.

Maç formatı organizasyona göre değişebilse de karşılaşmalar çoğunlukla üç set üzerinden oynanır.



Padel ile tenis arasındaki temel farklar



Padel Tenis

Daha küçük kort Daha büyük kort

Genellikle çiftler halinde oynanır Tekler veya çiftler oynanabilir

Duvarlar oyunun parçasıdır Duvarlar oyuna dahil değildir

Delikli, telsiz raket kullanılır Telli raket kullanılır

Servis bel altından atılır Servis baş üstünden atılır

Toplam alan daha küçüktür Kort alanı daha büyüktür

Padelde kortun daha küçük olması ve duvarların oyuna dahil olması, sporu yalnızca güçlü vuruşlardan ibaret olmaktan çıkarır. Konumlanma, iletişim, reaksiyon, top kontrolü ve doğru zamanda doğru bölgeye hareket etmek oyunun önemli parçalarıdır.

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