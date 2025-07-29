Uyku kalitesini artıran 7 basit akşam alışkanlığı

Kaliteli uyku, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığın en önemli destekçisi. Ancak birçok kişi uykuya dalmakta zorlanıyor veya gece boyunca sık uyanıyor. İşte uyku kalitesini artırmak için uygulayabileceğin 7 basit akşam alışkanlığı:

1. Yatmadan önce ekran süresini azalt

Mavi ışık, melatonin üretimini baskılar. Uyumadan en az 1 saat önce telefon ve bilgisayarı bırak.

2. Işıkları kıs

Loş ışık, vücuduna uyku zamanı geldiğini sinyaller.

3. Kafeini sınırlı tüket

Saat 17.00'den sonra kahve ve enerji içeceklerinden uzak dur.

4. Hafif akşam yemeği tercih et

Yağlı ve ağır yemekler sindirimi zorlaştırır, uykunu böler.

5. Bitki çaylarıyla rahatla

Papatya, melisa veya ıhlamur çayı zihni ve bedeni gevşetir.

6. Nefes veya meditasyon egzersizi yap

Kısa bir meditasyon ya da derin nefes çalışması uykuya geçişi kolaylaştırır.

7. Düzenli uyku saati belirle

Her gün aynı saatte uyuyup uyanmak biyolojik saati dengeler.

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