Uyku kalitesini artıran 7 basit akşam alışkanlığı

Kaliteli uyku, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığın en önemli destekçisi. Ancak birçok kişi uykuya dalmakta zorlanıyor veya gece boyunca sık uyanıyor. İşte uyku kalitesini artırmak için uygulayabileceğin 7 basit akşam alışkanlığı:
1. Yatmadan önce ekran süresini azalt
Mavi ışık, melatonin üretimini baskılar. Uyumadan en az 1 saat önce telefon ve bilgisayarı bırak.
2. Işıkları kıs
Loş ışık, vücuduna uyku zamanı geldiğini sinyaller.
3. Kafeini sınırlı tüket
Saat 17.00'den sonra kahve ve enerji içeceklerinden uzak dur.
4. Hafif akşam yemeği tercih et
Yağlı ve ağır yemekler sindirimi zorlaştırır, uykunu böler.
5. Bitki çaylarıyla rahatla
Papatya, melisa veya ıhlamur çayı zihni ve bedeni gevşetir.
6. Nefes veya meditasyon egzersizi yap
Kısa bir meditasyon ya da derin nefes çalışması uykuya geçişi kolaylaştırır.
7. Düzenli uyku saati belirle
Her gün aynı saatte uyuyup uyanmak biyolojik saati dengeler.
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