Pilates yapıyorum ama sıkılaşamıyorum: Sebep ne?

Pilates yapmana rağmen vücudunda sıkılaşma görmüyorsan sorun çoğu zaman pilatesin kendisi değil, uygulama şeklidir. Pilates, doğru kasları doğru yoğunlukta çalıştırmadığında beklenen etkiyi göstermez.
1. Hareketler yeterince zorlayıcı olmayabilir
Pilates kontrollü bir egzersizdir ama bu, kolay olması gerektiği anlamına gelmez.
Hep aynı seviye hareketler:
Kaslara yeterli uyarıyı vermez
Vücudun adapte olmasına neden olur
Sıkılaşma için kasların zorlanması gerekir.
2. Doğru kaslar aktif olmayabilir
Pilates'te sıkılaşma, hareketten çok kas aktivasyonu ile ilgilidir.
Merkez bölge (core), kalça ve derin kaslar doğru şekilde devreye girmiyorsa hareket etkisini kaybeder.
3. Tempo ve kontrol göz ardı ediliyor olabilir
Hareketleri hızlı yapmak:
Kasın yük altında kalma süresini kısaltır.
Sıkılaşma etkisini azaltır.
Pilates'te yavaş ve kontrollü tempo anahtardır.
4. Antrenman sıklığı ve süre yetersiz olabilir
Haftada çok seyrek yapılan pilates:
Kas adaptasyonu oluşturmaz
Vücut şekillenmesi için yeterli uyaran sağlamaz
Düzenlilik, pilatesin etkisini belirleyen önemli bir faktördür.
5. Beslenme ve toparlanma desteklenmiyor olabilir
Sıkılaşma yalnızca egzersizle olmaz.
Yetersiz protein alımı, düzensiz beslenme ve kötü uyku:
Kas dokusunun toparlanmasını
Vücut görünümünün değişmesini zorlaştırır.
