Pilates yapıyorum ama sıkılaşamıyorum: Sebep ne?

Pilates yapmana rağmen vücudunda sıkılaşma görmüyorsan sorun çoğu zaman pilatesin kendisi değil, uygulama şeklidir. Pilates, doğru kasları doğru yoğunlukta çalıştırmadığında beklenen etkiyi göstermez.

1. Hareketler yeterince zorlayıcı olmayabilir

Pilates kontrollü bir egzersizdir ama bu, kolay olması gerektiği anlamına gelmez.



Hep aynı seviye hareketler:

Kaslara yeterli uyarıyı vermez

Vücudun adapte olmasına neden olur

Sıkılaşma için kasların zorlanması gerekir.

2. Doğru kaslar aktif olmayabilir

Pilates'te sıkılaşma, hareketten çok kas aktivasyonu ile ilgilidir.

Merkez bölge (core), kalça ve derin kaslar doğru şekilde devreye girmiyorsa hareket etkisini kaybeder.

3. Tempo ve kontrol göz ardı ediliyor olabilir

Hareketleri hızlı yapmak:

Kasın yük altında kalma süresini kısaltır.

Sıkılaşma etkisini azaltır.

Pilates'te yavaş ve kontrollü tempo anahtardır.

4. Antrenman sıklığı ve süre yetersiz olabilir

Haftada çok seyrek yapılan pilates:

Kas adaptasyonu oluşturmaz

Vücut şekillenmesi için yeterli uyaran sağlamaz

Düzenlilik, pilatesin etkisini belirleyen önemli bir faktördür.

5. Beslenme ve toparlanma desteklenmiyor olabilir

Sıkılaşma yalnızca egzersizle olmaz.



Yetersiz protein alımı, düzensiz beslenme ve kötü uyku:

Kas dokusunun toparlanmasını

Vücut görünümünün değişmesini zorlaştırır.

