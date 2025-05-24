Reformer pilates nedir? Klasik pilates’ten farkları nelerdir?

Reformer Pilates, Joseph Pilates tarafından geliştirilen ve özel bir ekipman olan "Reformer" cihazı üzerinde uygulanan bir egzersiz türüdür. Reformer, bir yatak platformuna benzeyen, üzerinde kayar bir "carriage" (taşıyıcı), yaylar (resistance), halatlar ve ayak çubukları bulunan bir alettir. Egzersizler bu düzenek üzerinde, direnç ve denge faktörleri kullanılarak yapılır.

Amaç; vücudu güçlendirmek, esnetmek, dengeyi geliştirmek ve core (karın-sırt-pelvik taban) kaslarını derinlemesine çalıştırmaktır.

🔍 Klasik (Mat) Pilates ile Farkları

Özellik Reformer Pilates Klasik (Mat) Pilates

Ekipman Reformer aletiyle yapılır (yaylı direnç sistemi) Yalnızca mat üzerinde, vücut ağırlığıyla yapılır

Direnç Yaylar sayesinde direnç ayarlanabilir Vücut ağırlığı temel dirençtir

Çeşitlilik 500'den fazla hareket seçeneği sunar Hareket repertuvarı daha sınırlıdır

Denge ve Koordinasyon Denge zorlukları artırılabilir (kaygan platform) Sabit zeminde yapılır

Kişiye Özel Uyum Yay direnci sayesinde bireye özel ayarlanabilir Daha geneldir, kişisel ihtiyaçlara uyarlaması sınırlıdır

Fiziksel Zorluk Daha fazla kas grubu aynı anda aktif olabilir Özellikle yeni başlayanlar için daha az yoğun olabilir

Sakatlık Rehabilitasyonu Fizyoterapi temelli egzersizlerde sık kullanılır Düşük etkili olsa da Reformer kadar destekleyici değildir

Erişilebilirlik Cihaz maliyetli ve stüdyoya ihtiyaç var Evde basitçe yapılabilir

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