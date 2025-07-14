Akşamları neden tatlı krizine giriyoruz?

Akşam saatleri… Günün yorgunluğu, yoğunluk, belki biraz stres… Ve bir anda gelen o tanıdık his: Tatlı yemeliyim. Şimdi. Hemen.

Peki neden özellikle akşamları bu krizler artıyor? İşte hem bilimsel hem duygusal sebeplerle tatlıya yönelmemizin 5 temel nedeni:

1. Serotonin düşüşü: tatlı = mutluluk kısayolu

Serotonin, yani mutluluk hormonu, gün içinde doğal olarak azalır. Özellikle akşam saatlerinde beyin, kendini daha iyi hissetmek için şekerli yiyecekleri arzulayabilir. Tatlılar, geçici olarak bu ihtiyacı karşılar.

2. Gün boyu bastırılmış stres

Stresi bastırmak, onu yok etmez. Gün boyunca tolere ettiğin gerginlik, akşam saatlerinde rahatladığında ortaya çıkar. Beyin ise "ödül" ister. Ve en hızlı ödül? Şeker!

3. Düşük enerji – hızlı yakıt arayışı

Yetersiz veya dengesiz beslenme, akşam saatlerine doğru kan şekerinin düşmesine sebep olur. Vücut, çabuk enerji sağlamak için hızlı karbonhidratlara yönelir. Bu da tatlı isteğini tetikler.

4. Duygusal açlık ve alışkanlık

Tatlı krizleri çoğu zaman fiziksel açlıktan değil, duygusal bir boşluktan kaynaklanır. Alışkanlık hâline gelen "günün sonunda tatlı yeme" davranışı, zamanla şartlanmış bir refleks haline gelir.

5. Akşam ekran başında yeme davranışı

Netflix, telefon, tablet derken akşamları ekran karşısında geçen zaman, farkında olmadan yeme davranışını tetikler. Bu "farkındalık dışı" atıştırmalar çoğunlukla tatlıya yöneliktir.

👉🏼 "DUYGUSAL YEME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...