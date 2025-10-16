Aşırı tuz tüketimi sağlığı tehdit ediyor

Tuz, vücudumuz için gerekli bir mineraldir ancak fazlası ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günlük sodyum alımının önerilen miktarın üzerine çıkması; yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek sorunları riskini artırır.

Modern beslenme alışkanlıklarında, farkında olmadan fazla tuz tüketmek oldukça yaygındır. İşlenmiş gıdalar, hazır soslar ve fast food ürünleri, günlük sodyum alımının büyük bir kısmını oluşturur.

Sağlıklı bir denge için ne yapabilirsin?

Yemeklerinde tuzu azalt, baharat ve limon gibi doğal lezzetlerle tat kat.

Hazır gıdaları sınırla, taze besinleri tercih et.

Etiketleri oku; "düşük sodyum" veya "tuzsuz" ibareli ürünleri seç.

Günlük su tüketimini artırarak vücudun sodyum dengesini koru.

Küçük değişiklikler büyük fark yaratır. Tuz tüketimini azaltarak hem kalbini hem de genel sağlığını koruyabilirsin.

