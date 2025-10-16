Her renkten sebze ve meyveyle beslenmeyi dengeleyin

KAPAT
Farklı renklerde sebze ve meyveler, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve antioksidanları sağlar. Günlük beslenmenizde çeşitlilik yaratmak, hem sağlığınızı hem de enerjinizi artırır.

16 Ekim 2025
Her renk, farklı bir fayda demektir. Yeşil yapraklı sebzeler vitamin ve lif açısından zenginken, kırmızı meyveler kalp sağlığını destekleyen antioksidanlar içerir. Sarı ve turuncu sebze ve meyveler bağışıklık sisteminizi güçlendirir, mor ve mavi tonlardakiler ise beyin sağlığı için faydalıdır.

Dengeli bir beslenme için ipuçları:

Günlük tabağınızın yarısını sebze ve meyvelerle doldurun.

Farklı renkleri bir araya getirerek çeşitlilik yaratın.

Mevsim sebzelerini ve taze meyveleri tercih ederek besin değerini artırın.

İşlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durun, doğal ve taze ürünleri önceliklendirin.

Unutmayın: Renkli bir tabağın, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Her öğünde çeşitlilik yaratmak, hem bedeninizi hem de ruhunuzu besler.

