Avokado nasıl tüketilir? Farklı ve pratik öneriler

Avokado nasıl tüketilir?
Avokado, nötr ve kremsi yapısı sayesinde hem tatlı hem tuzlu tariflere uyum sağlar. Doğru olgunlukta seçildiğinde lezzeti ve besin değeri maksimum seviyeye çıkar.
1. Kahvaltıda avokado
Tam buğday ekmeği üzerine ezilmiş avokado
Üzerine haşlanmış ya da poşe yumurta
Limon suyu, zeytinyağı ve pul biber
Lor peyniri veya beyaz peynir ile birlikte
Bu kombinasyon, sağlıklı yağ + protein dengesi sağlayarak uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.
2. Guacamole olarak
Ezilmiş avokadoya:
Limon suyu
İnce doğranmış soğan
Domates
Taze kişniş
Tuz
ekleyerek klasik Meksika usulü guacamole hazırlayabilirsiniz. Ara öğünde veya sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilebilir.
3. Salatalara ekleyerek
Küp doğranmış avokadoyu:
Yeşil salatalara
Ton balıklı salataya
Tavuklu bowl tariflerine
ekleyerek hem lezzet hem de sağlıklı yağ desteği sağlayabilirsiniz.
4. Smoothie içinde
Avokado, smoothie'lere kremsi kıvam kazandırır.
½ avokado
1 muz
Ispanak
Badem sütü
ile besleyici bir yeşil smoothie hazırlayabilirsiniz.
5. Sandviç ve wrap içinde
Mayonez yerine ezilmiş avokado kullanarak daha sağlıklı bir alternatif oluşturabilirsiniz. Özellikle spor yapanlar için iyi bir enerji kaynağıdır.
6. Tatlı tariflerde
Avokado; kakao ve hurma ile karıştırılarak sağlıklı mousse yapılabilir. Şeker ilavesiz tatlı alternatifi arayanlar için idealdir.
Avokado seçerken nelere dikkat edilmeli?
Hafif bastırıldığında yumuşak olmalı
Çok sertse henüz olgunlaşmamıştır
Çok yumuşaksa içi kararmış olabilir
Oda sıcaklığında muzla birlikte bekletilirse daha hızlı olgunlaşır
Kesildikten sonra kararmaması için üzerine limon sıkıp hava almayan kapta saklayabilirsiniz.
Avokadonun besin değeri
Sağlıklı tekli doymamış yağlar içerir
Lif açısından zengindir
Potasyum, E vitamini ve folat kaynağıdır
Kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur
Tokluk süresini uzatır
Özellikle sağlıklı beslenme, kilo kontrolü ve sporcu beslenmesinde dengeli şekilde tüketilebilir.
