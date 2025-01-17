KAPAT
Haberler Sağlıklı Beslenme Duygusal Yeme Nedir Ve Ne Yapmalı?

Duygusal Yeme Nedir Ve Ne Yapmalı?

Duygusal yeme, duygusal durumların, özellikle stres, yalnızlık, üzüntü, kaygı gibi hislerin yemek yeme alışkanlıklarımız üzerinde kontrol sahibi olmasına denir. Bu, aslında açlık hissiyle bağlantılı olmayan bir yeme davranışıdır. Yani kişi, gerçekten aç olmadığında, sadece duygusal bir boşluğu doldurmak için yemek yer. Duygusal yeme, sıkça yüksek kalorili, tatlı veya yağlı yiyeceklere yönelmekle kendini gösterir ve bu da genellikle geçici bir rahatlama sağlar. Ancak bu davranış, uzun vadede kilo alımına, kötü vücut sağlığına ve suçluluk hissine yol açabilir.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 17 Ocak 2025 16:15 Güncellenme: 17 Ocak 2025 Cuma 16:15
Duygusal Yeme Nedir Ve Ne Yapmalı?

Duygusal Yeme Nasıl Anlaşılır?
Duygusal yeme davranışını, gerçek fiziksel açlıkla karıştırmamak önemlidir. İşte bazı işaretler:

Duygusal tetikleyiciler: Stres, kaygı, yalnızlık veya sıkıntı gibi duygusal durumlar yemek yeme isteğinizi artırıyorsa.
Bilinçsiz yeme: Yemeği bir "ceza" ya da "ödül" olarak kullanmak. Örneğin, zor bir günün ardından "kendini ödüllendirmek" için fazla yemek yemek.
Aşırı yeme: Genellikle hiç açlık hissi olmadan, bir türlü duramadan yemek yeme.
Tatlılara yönelme: Özellikle tatlı, yağlı veya işlenmiş yiyecekleri aşırı miktarda tüketme isteği.

👉🏼 "Duygusal Yeme Nedir Ve Ne Yapmalı?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...