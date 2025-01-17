Duygusal Yeme Nedir Ve Ne Yapmalı?

Duygusal Yeme Nasıl Anlaşılır?

Duygusal yeme davranışını, gerçek fiziksel açlıkla karıştırmamak önemlidir. İşte bazı işaretler:

Duygusal tetikleyiciler: Stres, kaygı, yalnızlık veya sıkıntı gibi duygusal durumlar yemek yeme isteğinizi artırıyorsa.

Bilinçsiz yeme: Yemeği bir "ceza" ya da "ödül" olarak kullanmak. Örneğin, zor bir günün ardından "kendini ödüllendirmek" için fazla yemek yemek.

Aşırı yeme: Genellikle hiç açlık hissi olmadan, bir türlü duramadan yemek yeme.

Tatlılara yönelme: Özellikle tatlı, yağlı veya işlenmiş yiyecekleri aşırı miktarda tüketme isteği.

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