"Fit" sanılan ama bol şeker içeren ürünler

1️⃣ Meyveli Yoğurtlar

➡ Bir kutusu 10–20 gram arasında şeker taşıyabilir!

➡ Sade yoğurt daha sağlıklıdır.

2️⃣ Hazır Granolalar ve Müsliler

➡ "Sağlıklı" etiketli pek çok çeşidi ek şeker ve fruktoz dolu.

➡ Etiketleri dikkatli kontrol et.

3️⃣ Protein Barları

➡ Enerjin artsın derken 15–30 gram arasında şeker tüketebilirsin!

➡ Dilersen kendi protein barlarını evde yap.

4️⃣ Meyve Suları ve Smoothie'ler

➡ Doğal olsalar bile fruktoz ve kalori bakımından oldukça yoğun.

➡ Porsiyona dikkat et, mümkünse posasında kalanı tercih et.

5️⃣ Diyet/Sıfır Yağlı Ürünler

➡ Yağsızlığı dengeleyen ek şeker oldukça fazla olabilir.

➡ Etiketleri dikkatle oku.

🔥 Bunlara dikkat et:

➡ Her zaman etiketleri kontrol et,

➡ İşlenmemiş ve doğal besinleri tercih et,

➡ Dengeli beslenmeyi hedefle! 🍽✨

