"Fit" sanılan ama bol şeker içeren ürünler

1️⃣ Meyveli Yoğurtlar
➡ Bir kutusu 10–20 gram arasında şeker taşıyabilir!
➡ Sade yoğurt daha sağlıklıdır.
2️⃣ Hazır Granolalar ve Müsliler
➡ "Sağlıklı" etiketli pek çok çeşidi ek şeker ve fruktoz dolu.
➡ Etiketleri dikkatli kontrol et.
3️⃣ Protein Barları
➡ Enerjin artsın derken 15–30 gram arasında şeker tüketebilirsin!
➡ Dilersen kendi protein barlarını evde yap.
4️⃣ Meyve Suları ve Smoothie'ler
➡ Doğal olsalar bile fruktoz ve kalori bakımından oldukça yoğun.
➡ Porsiyona dikkat et, mümkünse posasında kalanı tercih et.
5️⃣ Diyet/Sıfır Yağlı Ürünler
➡ Yağsızlığı dengeleyen ek şeker oldukça fazla olabilir.
➡ Etiketleri dikkatle oku.
🔥 Bunlara dikkat et:
➡ Her zaman etiketleri kontrol et,
➡ İşlenmemiş ve doğal besinleri tercih et,
➡ Dengeli beslenmeyi hedefle! 🍽✨
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