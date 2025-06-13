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Haberler Sağlıklı Beslenme Yaza lezzet katın! 🍦✨ (Rafine şekersiz dondurma tarifi)

Yaza lezzet katın! 🍦✨ (Rafine şekersiz dondurma tarifi)

Hazır, pratik ve tamamen rafine şekersiz dondurma tarifimizle sıcak yaz günlerinde serinleyebilir, tatlı krizini sağlıklı bir şekilde bastırabilirsiniz! 🍦✨Muz, yoğurt ve fıstık ezmesi gibi besleyici malzemelerle yapılan bu dondurma, diyet yapanlar, sağlıklı beslenenler ve şekeri azaltmak isteyenler için ideal. 🍦💪

Sağlıklı Beslenme Haberleri 13 Haziran 2025 12:58 Güncellenme: 13 Haziran 2025 Cuma 12:58
Yaza lezzet katın! 🍦✨ (Rafine şekersiz dondurma tarifi)

🍦 Rafine Şekersiz Muzlu Dondurma 🍦
Malzemeler (2-3 kişilik):

2 olgun muz

1/2 su bardağı yoğurt (veya hindistan cevizi yoğurdu)

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (opsiyonel)

1 çay kaşığı vanilya özü

Bitter damla çikolata (opsiyonel)

Hazırlanışı:

1️⃣ Muzları dilimleyin ve dondurucuda en az 2 saat dondurun.
2️⃣ Dondurulan muzları, yoğurdu, fıstık ezmesini ve vanilyayı rondoda pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
3️⃣ Sonunda damla çikolataların birazını da karışıma ekleyebiliriniz.
4️⃣ Dilersen 30 dakika daha dondurucuda bekletebilir ya da hemen servis edip afiyetle tüketebiliriniz! 🍦✨

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