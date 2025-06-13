Yaza lezzet katın! 🍦✨ (Rafine şekersiz dondurma tarifi)

🍦 Rafine Şekersiz Muzlu Dondurma 🍦

Malzemeler (2-3 kişilik):

2 olgun muz

1/2 su bardağı yoğurt (veya hindistan cevizi yoğurdu)

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (opsiyonel)

1 çay kaşığı vanilya özü

Bitter damla çikolata (opsiyonel)

Hazırlanışı:

1️⃣ Muzları dilimleyin ve dondurucuda en az 2 saat dondurun.

2️⃣ Dondurulan muzları, yoğurdu, fıstık ezmesini ve vanilyayı rondoda pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

3️⃣ Sonunda damla çikolataların birazını da karışıma ekleyebiliriniz.

4️⃣ Dilersen 30 dakika daha dondurucuda bekletebilir ya da hemen servis edip afiyetle tüketebiliriniz! 🍦✨

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