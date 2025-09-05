Mevsimsel beslenme: Hangi mevsimde hangi yiyecekleri tüketmeliyiz? 🌱🍊🥦

Mevsiminde beslenmek, hem sağlıklı kalmanın hem de doğayla uyumlu yaşamanın en basit yollarından biridir. Mevsimine uygun sebze ve meyveler, daha yüksek besin değerine sahip olur ve bağışıklığı güçlendirir.

🍓 İlkbahar

Çilek, erik, kuşkonmaz, taze soğan

Detoks etkisiyle vücudu kışın toksinlerinden arındırır.

🍉 Yaz

Karpuz, kiraz, salatalık, domates

Yüksek su oranıyla sıcak havalarda vücudu serinletir.

🍇 Sonbahar

Üzüm, incir, brokoli, balkabağı

Antioksidan zenginliği ile bağışıklığı kışa hazırlar.

🍊 Kış

Portakal, mandalina, lahana, ıspanak

C vitamini deposu sayesinde soğuk algınlığına karşı korur.

🌿 Neden mevsiminde beslenmeli?

Daha taze ve lezzetli ürünler tüketirsin.

Besin değerleri en yüksek seviyededir.

Daha ekonomik ve sürdürülebilir bir seçim yapmış olursun.

