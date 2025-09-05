KAPAT
Mevsimsel beslenme: Hangi mevsimde hangi yiyecekleri tüketmeliyiz? 🌱🍊🥦

Mevsimsel beslenme: Hangi mevsimde hangi yiyecekleri tüketmeliyiz? 🌱🍊🥦

Mevsiminde beslenerek bağışıklığını güçlendir, enerjini artır ve doğayla uyumlu yaşa! Her mevsimde taze ve besleyici yiyecekleri tercih ederek hem sağlığını koru hem de daha lezzetli sofralar kur.

05 Eylül 2025
Mevsimsel beslenme: Hangi mevsimde hangi yiyecekleri tüketmeliyiz? 🌱🍊🥦

Mevsiminde beslenmek, hem sağlıklı kalmanın hem de doğayla uyumlu yaşamanın en basit yollarından biridir. Mevsimine uygun sebze ve meyveler, daha yüksek besin değerine sahip olur ve bağışıklığı güçlendirir.

🍓 İlkbahar

Çilek, erik, kuşkonmaz, taze soğan

Detoks etkisiyle vücudu kışın toksinlerinden arındırır.

🍉 Yaz

Karpuz, kiraz, salatalık, domates

Yüksek su oranıyla sıcak havalarda vücudu serinletir.

🍇 Sonbahar

Üzüm, incir, brokoli, balkabağı

Antioksidan zenginliği ile bağışıklığı kışa hazırlar.

🍊 Kış

Portakal, mandalina, lahana, ıspanak

C vitamini deposu sayesinde soğuk algınlığına karşı korur.

🌿 Neden mevsiminde beslenmeli?

Daha taze ve lezzetli ürünler tüketirsin.

Besin değerleri en yüksek seviyededir.

Daha ekonomik ve sürdürülebilir bir seçim yapmış olursun.

