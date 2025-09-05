Mevsimsel beslenme: Hangi mevsimde hangi yiyecekleri tüketmeliyiz? 🌱🍊🥦

Mevsiminde beslenmek, hem sağlıklı kalmanın hem de doğayla uyumlu yaşamanın en basit yollarından biridir. Mevsimine uygun sebze ve meyveler, daha yüksek besin değerine sahip olur ve bağışıklığı güçlendirir.
🍓 İlkbahar
Çilek, erik, kuşkonmaz, taze soğan
Detoks etkisiyle vücudu kışın toksinlerinden arındırır.
🍉 Yaz
Karpuz, kiraz, salatalık, domates
Yüksek su oranıyla sıcak havalarda vücudu serinletir.
🍇 Sonbahar
Üzüm, incir, brokoli, balkabağı
Antioksidan zenginliği ile bağışıklığı kışa hazırlar.
🍊 Kış
Portakal, mandalina, lahana, ıspanak
C vitamini deposu sayesinde soğuk algınlığına karşı korur.
🌿 Neden mevsiminde beslenmeli?
Daha taze ve lezzetli ürünler tüketirsin.
Besin değerleri en yüksek seviyededir.
Daha ekonomik ve sürdürülebilir bir seçim yapmış olursun.
