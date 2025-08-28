Omega-3 yağ asitlerinin beyin sağlığına etkileri

Omega-3 yağ asitleri, vücudumuzun üretemediği ve mutlaka beslenme yoluyla alınması gereken temel yağlardandır. Beyin dokusunun önemli bir bölümünü oluşturan bu sağlıklı yağlar, sinir hücreleri arasındaki iletişimi güçlendirerek bilişsel fonksiyonların korunmasına yardımcı olur.

Araştırmalar, düzenli omega-3 alımının konsantrasyonu artırabileceğini, hafızayı destekleyebileceğini ve yaşla birlikte görülen zihinsel gerilemeleri yavaşlatabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda depresyon, anksiyete ve stres yönetiminde de olumlu etkiler sunar.

Omega-3'ün en iyi kaynakları arasında somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar ile ceviz, keten tohumu ve chia tohumu yer alır. Haftada en az 2 kez balık tüketmek veya bitkisel kaynaklardan düzenli faydalanmak beyin sağlığını uzun vadede destekler.

