Ramazan'da midemizi nasıl korumalıyız?

Öncelikle İftar ve sahurda midenizi aşırı doldurmaktan kaçının. Az ve aralıklı bir şekilde yemek, sindirimi kolaylaştırır.

İftara su ve birkaç hurma ile başlamanız faydalıdır. Ardından, çorba gibi hafif yiyeceklerle midenizi rahatlatın. Ağır tatlılardan ve kızartmalardan kaçının. Protein, lif ve karbonhidrat dengesi olan yemekler tercih edin. Örneğin, sebze yemekleri, ızgara tavuk veya balık, yoğurt gibi sağlıklı yiyecekler iyi bir tercih olabilir.

Sahurda ise yavaş sindirilen yiyecekler tüketmeye özen gösterin. Bu, midenizin uzun süre tok kalmasına yardımcı olur. Yulaf, tam tahıllı ekmek, süt, peynir, zeytin ve protein açısından zengin gıdalar tüketilebilir.

Ramazan ayında özellikle acılı, baharatlı, biberli, aşırı yağlı ve ağır yemeklerden kaçının. Bunlar mideyi fazla zorlayabilir, asidik hale getirebilir ve mide problemlerine yol açabilir. Yemekleri yavaş yiyin. Yemekleri hızlı bir şekilde yemek, mideyi gereksiz yere doldurabilir ve sindirim sistemine yük bindirebilir. İftarda veya sahurda yemeklerinizi yavaş yiyin, iyice çiğneyin. Bu, sindirimi kolaylaştırır. Gazlı içecekler tüketmekten kaçının onun yerine meyve ve sebze tüketimine ağırlık verebilirsiniz. Böylece midenizi korumuş ve sağlıklı bir ramazan geçirmiş olursunuz.

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