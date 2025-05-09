Terle kaybedilen mineralleri geri kazanmak mümkün! İşte mineral deposu 5 besin...

🥬 1. Ispanak
Zengin magnezyum, potasyum ve demir içeriğiyle yaz aylarında mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerden biridir. Salata, smoothie ya da hafif yemeklerde rahatça kullanılabilir.
🥥 2. Hindistan Cevizi Suyu
Doğal bir elektrolit kaynağıdır. Özellikle potasyum açısından zengindir ve egzersiz sonrası mükemmel bir içecektir. Aynı zamanda vücudu hızlıca nemlendirir.
🍌 3. Muz
Yüksek potasyum içeriği sayesinde kas kramplarını önler. Spor öncesi veya sonrasında tüketildiğinde enerji verir ve mineral dengesini destekler.
🐟 4. Somon
Omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra selenyum, fosfor ve potasyum açısından da zengindir. Haftada 1-2 kez ızgara ya da fırında tüketilebilir.
🥑 5. Avokado
Potasyum, magnezyum ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir. Salatalarda ya da kahvaltılarda kullanılarak yazın enerji ve mineral ihtiyacını karşılar.
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