Terle kaybedilen mineralleri geri kazanmak mümkün! İşte mineral deposu 5 besin...

🥬 1. Ispanak

Zengin magnezyum, potasyum ve demir içeriğiyle yaz aylarında mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerden biridir. Salata, smoothie ya da hafif yemeklerde rahatça kullanılabilir.

🥥 2. Hindistan Cevizi Suyu

Doğal bir elektrolit kaynağıdır. Özellikle potasyum açısından zengindir ve egzersiz sonrası mükemmel bir içecektir. Aynı zamanda vücudu hızlıca nemlendirir.

🍌 3. Muz

Yüksek potasyum içeriği sayesinde kas kramplarını önler. Spor öncesi veya sonrasında tüketildiğinde enerji verir ve mineral dengesini destekler.

🐟 4. Somon

Omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra selenyum, fosfor ve potasyum açısından da zengindir. Haftada 1-2 kez ızgara ya da fırında tüketilebilir.

🥑 5. Avokado

Potasyum, magnezyum ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir. Salatalarda ya da kahvaltılarda kullanılarak yazın enerji ve mineral ihtiyacını karşılar.