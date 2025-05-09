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Terle kaybedilen mineralleri geri kazanmak mümkün! İşte mineral deposu 5 besin...

Yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte terleme de fazlalaşır. Bu doğal süreçle birlikte vücut yalnızca su değil; sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi hayati mineralleri de kaybeder. Bu minerallerin eksikliği yorgunluk, baş ağrısı, kas krampları ve düşük enerji gibi birçok sorunu beraberinde getirebilir. Neyse ki, terle kaybedilen mineralleri geri kazanmak doğal yollarla mümkün! İşte yaz boyunca sofranızdan eksik etmemeniz gereken, adeta birer mineral deposu olan 5 güçlü besin...

Sağlıklı Beslenme Haberleri 09 Mayıs 2025 09:21 Güncellenme: 09 Mayıs 2025 Cuma 09:21
Terle kaybedilen mineralleri geri kazanmak mümkün! İşte mineral deposu 5 besin...

🥬 1. Ispanak
Zengin magnezyum, potasyum ve demir içeriğiyle yaz aylarında mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerden biridir. Salata, smoothie ya da hafif yemeklerde rahatça kullanılabilir.

🥥 2. Hindistan Cevizi Suyu
Doğal bir elektrolit kaynağıdır. Özellikle potasyum açısından zengindir ve egzersiz sonrası mükemmel bir içecektir. Aynı zamanda vücudu hızlıca nemlendirir.

🍌 3. Muz
Yüksek potasyum içeriği sayesinde kas kramplarını önler. Spor öncesi veya sonrasında tüketildiğinde enerji verir ve mineral dengesini destekler.

🐟 4. Somon
Omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra selenyum, fosfor ve potasyum açısından da zengindir. Haftada 1-2 kez ızgara ya da fırında tüketilebilir.

🥑 5. Avokado
Potasyum, magnezyum ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir. Salatalarda ya da kahvaltılarda kullanılarak yazın enerji ve mineral ihtiyacını karşılar.

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