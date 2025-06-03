Yazın en sessiz eksikliği: D vitamini düşüklüğüne dikkat!

Yaz aylarında bol bol güneş var diye D vitamini eksikliği olmayacağını düşünenlerden misin? Oysa gerçek tam tersi olabilir. Güneş kremi kullanımı, uzun süre kapalı alanlarda kalmak veya öğle saatlerinden kaçınmak gibi alışkanlıklar, vücudun yeterince D vitamini üretmesini engelleyebilir. Üstelik D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminden kemik sağlığına kadar birçok alanı olumsuz etkiler. Bu yaz, sessizce ilerleyen bu eksikliğe karşı bilinçli adımlar atmanın tam zamanı!

1. Güneşlenme Zamanını Doğru Seç

Güneş ışınlarının dik gelmediği sabah (10:00'a kadar) ve öğleden sonra (16:00 sonrası) 15–20 dakika güneşlenmek, cilt sağlığını riske atmadan D vitamini üretimini destekler.

2. Güneş Kremi Kullanımını Dengeli Yap

Cildi korumak çok önemli ama tüm vücuda yüksek koruma faktörlü krem sürmek, D vitamini üretimini tamamen engelleyebilir. Dirsek altı, bacak gibi küçük bölgeleri kısa süre korumasız bırakmak faydalı olabilir. (Tabii ki dikkatli şekilde!)

3. Kapalı Alanlarda Fazla Kalma

Yaz tatilini AVM'de, ofiste veya ekran başında geçiriyorsan, vücudun güneşten yeterince yararlanamaz. Açık havada kısa yürüyüşler bile fark yaratabilir.

4. D Vitamini İçeren Besinleri İhmal Etme

Somon, yumurta sarısı, süt ürünleri, mantar gibi besinler D vitamini bakımından zengindir. Güneşle birlikte bu besinleri de düzenli tüketmeyi unutma.

5. Gerekirse Takviye Al, Ama Bilinçli!

Doktor kontrolüyle yapılan bir kan testi sonucu D vitamini eksikliğin varsa, uygun dozda takviye almak gerekebilir. Fazlası da zararlı olabilir, mutlaka uzman yönlendirmeli.

👉🏼 "KAHVALTININ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...