Yazın serinleten buz gibi yeşil çay tarifi

Yazın kavurucu sıcaklarında serinlemek, sağlıklı kalmak ve enerji dolmak ister misiniz? Buz gibi yeşil çay, doğanın en ferahlatıcı armağanlarından biri olarak tam size göre! Antioksidan deposu yeşil çayın, limon ve nane ile buluştuğu bu tarif hem damak tadınıza hem de sağlığınıza iyi gelecek. Kolay hazırlanışıyla günün her anında serinlik ve tazelik sağlayan yeşil çay, yaz boyunca favoriniz olacak.

Malzemeler (2-3 Kişilik)

✅ 2 poşet yeşil çay veya 2 çay kaşığı yeşil çay yaprağı

✅ 1 litre sıcak su (80°C civarında, kaynar değil)

✅ 1/2 limonun suyu

✅ 1 yemek kaşığı bal (opsiyonel)

✅ Taze nane yaprakları

✅ Buz küpleri

✅ İnce dilimlenebilir salatalık (opsiyonel, daha fazla ferahlık için)

🍹Hazırlanışı 🍹

Yeşil çayı demleyin:

Sıcak suyun içinde 2 poşet yeşil çayı 3-5 dakika demleyin.

(Acılığı artmaması için daha fazla bekletmemeye özen gösterin!)

Tatlandırın (opsiyonel):

Demlenen çayı süzüp bal ve limon suyu ekleyebiliriniz.

Sonra oda sıcaklığına gelene kadar soğumasını bekleyin.

Buz ve Nane Ekleyin:

Soğuyan çayı sürahiye aktarın.

Buz küpleri, nane yaprakları ve isterseniz salatalık dilimleri ilave edip karıştırın.

Soğuk Servis Edin:

Bir bardağa doldurun ve serin serin için! 🍹✨

✨ Sağlığa Faydaları:

✅ Antioksidan bakımından zengin (EGCG)

✅ Metabolizmayı destekler

✅ Serinletici ve ferahlatıcı

✅ Vücutta sıvı dengesini korunmasına yardımcı olur

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