Aralıklı oruç ve spor: Doğru zamanlama nasıl olmalı?

Son yıllarda aralıklı oruç (intermittent fasting) hem kilo kontrolü hem de metabolik sağlık için oldukça popüler hale geldi. Ancak bu beslenme düzenini uygularken spor yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konu, egzersizlerin hangi zaman diliminde yapılması gerektiği. Yanlış zamanlama performansı düşürebilir, doğru zamanlama ise yağ yakımını ve kas gelişimini destekleyebilir.

Aç karnına spor yapmak doğru mu?

Aralıklı oruç sırasında aç karnına yapılan egzersiz, özellikle düşük-orta şiddetteki antrenmanlarda yağ yakımını destekleyebilir. Ancak yüksek yoğunluklu sporlar için enerji ihtiyacı artacağı için performans düşüklüğü yaşanabilir. Bu nedenle yürüyüş, yoga ve hafif koşu gibi aktiviteler aç karnına yapılabilirken; ağırlık antrenmanı veya HIIT egzersizleri için oruç açıldıktan sonraki saatler daha uygundur.

Spor için en uygun zaman dilimi

Aralıklı oruçta egzersiz için en ideal zaman, ilk öğünden 1-2 saat sonrasıdır. Bu sayede hem sindirim tamamlanmış olur hem de kaslara gerekli enerji ve amino asitler ulaşır. Özellikle kas gelişimini desteklemek isteyenlerin bu zaman dilimini tercih etmesi önerilir.

Beslenme ve toparlanma

Spor sonrası toparlanma için protein ve kompleks karbonhidratlardan oluşan dengeli bir öğün şarttır. Oruç saatleri buna uygun planlanmalı, uzun süre aç kalınacaksa antrenman sonrası kas kaybını önlemek için protein desteği alınmalıdır.

👉🏼 "HER GÜN SADECE 10 DAKİKADA ZİHNİNİ YENİLE" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...