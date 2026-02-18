Spor öncesinde şekerli besinler tüketilmeli mi?

Vücut egzersiz sırasında öncelikle karbonhidratları enerji kaynağı olarak kullanır. Özellikle yüksek yoğunluklu egzersizlerde kas glikojeni kritik rol oynar. Bu nedenle spor öncesi karbonhidrat tüketimi performansı destekleyebilir.

Ancak burada önemli olan "basit şeker mi, kompleks karbonhidrat mı?" sorusudur.

Hangi durumlarda şeker faydalı olabilir?



1. Yüksek yoğunluklu antrenman öncesi

HIIT, sprint, ağır kuvvet antrenmanı gibi kısa ama yoğun egzersizlerde hızlı enerji gerekir. Bu durumda:

Muz

Hurma

Bal

Az miktarda sporcu içeceği gibi hızlı sindirilen karbonhidratlar fayda sağlayabilir.

2. Uzun süreli dayanıklılık egzersizi öncesi

60 dakikadan uzun sürecek koşu, bisiklet veya yüzme gibi aktivitelerde kan şekeri dengesini korumak önemlidir. Bu noktada hem kompleks karbonhidrat hem az miktarda basit şeker kombine edilebilir.

Hangi durumlarda önerilmez?

Düşük yoğunluklu egzersizlerde

Kilo verme hedefi varsa

İnsülin direnci veya kan şekeri dalgalanması yaşayan bireylerde

Spordan hemen 45–60 dakika önce yüksek miktarda şeker tüketildiğinde

Fazla şeker tüketimi ani kan şekeri yükselmesine ve ardından düşüşe (reaktif hipoglisemi) neden olabilir. Bu da antrenman sırasında halsizlik yaratabilir.

Spor öncesi ideal beslenme nasıl olmalı?

Genel öneri:



Antrenmandan 1–2 saat önce kompleks karbonhidrat + az protein

Örnekler:

Yulaf + yoğurt + meyve

Tam buğday ekmeği + fıstık ezmesi

Muz + bir avuç badem

Antrenmana 15–30 dakika kala ise küçük bir hızlı karbonhidrat (örneğin yarım muz veya 1 hurma) tercih edilebilir.





👉🏼"ABUR CUBUR YEMEK NEDEN BAĞIMLILIK YAPAR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...