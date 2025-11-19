Başlangıç seviyesindekiler için 5 kolay vücut ağırlığı egzersizi

Spor salonuna gitmek zorunda değilsin! Vücut ağırlığını kullanarak evde, herhangi bir ekipman olmadan da güçlenebilir ve formda kalabilirsin.

Başlangıç seviyesindeysen, hareketleri kontrollü ve yavaş yaparak hem kaslarını güçlendirebilir hem sakatlanma riskini azaltabilirsin. İşte sana 5 etkili başlangıç hareketi:

🔹 Başlangıç Seviyesi Egzersizler

1️⃣ Diz Destekli Şınav (Knee Push-Up)

Göğüs, omuz ve kol kaslarını güçlendirir.

✔️ 8–10 tekrar · 2–3 set

2️⃣ Squat (Vücut Ağırlığı)

Bacak ve kalça kaslarını çalıştırır, duruşu destekler.

✔️ 10–12 tekrar · 2–3 set

3️⃣ Glute Bridge (Köprü)

Kalça ve bel kaslarını aktive eder.

✔️ 12–15 tekrar · 2–3 set

4️⃣ Plank (Diz Destekli)

Core kaslarını güçlendirir, vücut stabilitesini artırır.

✔️ 15–20 saniye · 2–3 set

5️⃣ Standing March (Ayakta Diz Yükseltme)

Kalp ritmini yükseltir ve bacak kaslarını çalıştırır.

✔️ 20–30 saniye · 2–3 set

