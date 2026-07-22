Yoga sonrası beslenme nasıl olmalıdır? Doğru toparlanma rehberi

Yoga sonrası beslenme nasıl olmalıdır?

Yoga, yalnızca esnekliği artıran bir egzersiz değildir; aynı zamanda kasları çalıştıran, dengeyi geliştiren ve zihni rahatlatan bütüncül bir pratiktir. Özellikle güç odaklı veya dinamik yoga türlerinde kaslar aktif olarak çalışır ve enerji depoları kullanılır. Bu nedenle yoga sonrasında doğru beslenmek, vücudun toparlanmasına destek olmak açısından önem taşır.

Öncelikle sıvı ihtiyacınızı karşılayın

Yoga sırasında terleme miktarı yapılan pratiğin yoğunluğuna ve ortam sıcaklığına göre değişebilir. Egzersiz sonrasında kaybedilen sıvıyı yerine koymak için su içmek ilk adım olmalıdır. Uzun süren veya yoğun tempolu yoga seanslarından sonra elektrolit içeren doğal içecekler de tercih edilebilir.

Protein ve karbonhidrat dengesini sağlayın

Yoga sonrasında tüketilecek öğünde kaliteli protein ve kompleks karbonhidratların birlikte bulunması iyi bir seçenektir.

Protein kaynakları:

Yoğurt veya kefir

Yumurta

Peynir

Tavuk veya hindi

Balık

Baklagiller

Kompleks karbonhidrat kaynakları:

Yulaf

Tam tahıllı ekmek

Bulgur

Esmer pirinç

Tatlı patates

Meyveler

Bu kombinasyon, kasların toparlanmasını desteklerken enerji depolarının yeniden dolmasına yardımcı olabilir.

Sağlıklı yağları ihmal etmeyin

Sağlıklı yağlar uzun süre tok kalmayı destekler ve dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır.

Tercih edilebilecek kaynaklar:

Avokado

Ceviz

Badem

Fındık

Chia ve keten tohumu

Zeytinyağı

Ancak porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekir.

Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının

Yoga sonrasında çok yağlı, kızartılmış veya aşırı şekerli besinler tüketmek sindirimi zorlaştırabilir ve gün içindeki enerji seviyesini olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine doğal ve besin değeri yüksek gıdalar tercih edilmesi daha uygun olur.

Yoga sonrası pratik öğün önerileri

Yoğurt, yulaf ve meyve

Tam buğday ekmeğine hazırlanmış peynirli sandviç

Haşlanmış yumurta ve tam tahıllı ekmek

Kefir ve bir avuç çiğ kuruyemiş

Izgara tavuklu yeşil salata

Sebzeli omlet

Muz ve şekersiz fıstık ezmesi

Ne zaman yemek yenmeli?

Yoga sonrasında ilk 30-60 dakika içinde dengeli bir ara öğün veya ana öğün tüketmek toparlanmayı destekleyebilir. Eğer yoga ana öğünden kısa süre sonra yapıldıysa, sonrasında hafif ve besleyici bir ara öğün yeterli olabilir.



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