Uzun süre oturduktan sonra uygulanabilecek 5 esneme hareketi

Modern yaşamın büyük bir kısmı masa başında, bilgisayar karşısında veya araç içinde oturarak geçiyor. Saatlerce aynı pozisyonda kalmak kasların kısalmasına, eklem hareketliliğinin azalmasına ve duruş bozukluklarının oluşmasına zemin hazırlayabilir. Özellikle boyun, omuz, göğüs, kalça ve bel bölgesi uzun süreli hareketsizlikten en çok etkilenen alanlardır.

Gün içinde birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız basit esneme hareketleri, dolaşımın desteklenmesine, kasların rahatlamasına ve hareket kalitesinin korunmasına yardımcı olabilir.

Uzun süre oturmanın vücuda etkileri

Saatlerce hareketsiz kalmak;

Boyun ve omuzlarda gerginliğe neden olabilir.

Göğüs kaslarının kısalmasına yol açabilir.

Kalça çevresinde sertlik oluşturabilir.

Bel bölgesine binen yükü artırabilir.

Kan dolaşımını yavaşlatabilir.

Gün sonunda yorgunluk hissini artırabilir.

Bu etkileri azaltmanın en pratik yollarından biri ise düzenli aralıklarla ayağa kalkıp kısa süreli esneme yapmaktır.

1. Boyun yan esnetmesi

Dik durun veya oturun. Başınızı yavaşça bir omzunuza doğru eğin ve karşı omzunuzu aşağı doğru gevşek bırakın. Hareket sırasında zorlamadan hafif bir gerilme hissedin.

Her iki taraf için 20-30 saniye uygulayın.

2. Göğüs açma esnetmesi

Ellerinizi sırtınızın arkasında birleştirin veya kapı eşiğine yerleştirerek göğsünüzü hafifçe öne doğru açın. Omuzlarınızı kulaklardan uzak tutmaya özen gösterin.

Bu hareket, uzun süre öne eğik oturmaya bağlı göğüs kası gerginliğinin azalmasına yardımcı olabilir.

3. Kedi-inek (Cat-Cow) hareketi

Elleriniz ve dizleriniz yerde olacak şekilde pozisyon alın. Nefes alırken sırtınızı hafifçe çukurlaştırıp göğsünüzü öne çıkarın, nefes verirken sırtınızı yuvarlayarak başınızı aşağı doğru bırakın.

8-10 tekrar uygulayabilirsiniz.

4. Kalça fleksörü esnetmesi

Bir dizinizi yere koyarak lunge pozisyonu alın. Kalçanızı kontrollü şekilde öne doğru itin. Arka bacağın ön kısmında hafif bir gerilme hissedene kadar pozisyonu koruyun.

Her iki bacak için 20-30 saniye bekleyin.

5. Hamstring (arka uyluk) esnetmesi

Bir ayağınızı hafif yükseğe yerleştirin veya öne doğru uzatın. Sırtınızı dik tutarak kalçadan öne eğilin ve bacağın arka kısmında hafif bir gerilme hissedene kadar ilerleyin.

Her bacak için 20-30 saniye uygulayabilirsiniz.

Esneme yaparken nelere dikkat edilmeli?

Hareketleri ani ve zorlayıcı şekilde yapmayın.

Esneme sırasında nefesinizi tutmamaya özen gösterin.

Hafif bir gerilme hissi yeterlidir; ağrı oluşuyorsa hareketi sonlandırın.

Her 30-60 dakikada bir ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmeye çalışın.

Esnemeleri düzenli uygulamak, tek seferde uzun süre yapmaktan daha faydalıdır.

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