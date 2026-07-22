Ayak bileği hareket açıklığını artıran egzersizler

Ayak bilekleri, günlük yaşamda ve spor sırasında vücudun ağırlığını taşıyan en önemli eklemlerden biridir. Hareket açıklığının azalması; çömelme, koşma, zıplama ve merdiven çıkma gibi aktivitelerde performansı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca diz, kalça ve bel bölgesine gereğinden fazla yük binmesine neden olabilir. Düzenli olarak uygulanan mobilite ve esneme egzersizleri ise ayak bileğinin daha rahat hareket etmesine yardımcı olur.

Ayak bileği hareket açıklığı neden önemlidir?

Yeterli hareket açıklığına sahip bir ayak bileği;

Daha dengeli hareket etmeyi destekler.

Squat ve lunge gibi egzersizlerde doğru formu korumaya yardımcı olur.

Koşu ve yürüyüş sırasında yük dağılımını iyileştirebilir.

Burkulma ve aşırı zorlanma riskini azaltmaya katkı sağlayabilir.

Spor performansını ve dengeyi geliştirebilir.

1. Diz duvara mobilite egzersizi

Ayak parmaklarınızı duvardan birkaç santimetre uzağa yerleştirin. Topuğunuzu yerden kaldırmadan dizinizi yavaşça duvara doğru götürün. Hareket sırasında topuğun zeminde kalmasına dikkat edin.

Her ayak için 10-15 tekrar uygulanabilir.

2. Baldır (gastroknemius) esnetmesi

Bir duvara ellerinizi yaslayın. Bir ayağınızı geriye alın ve arka dizinizi düz tutarak topuğunuzu yere bastırın. Baldır kasınızda hafif bir gerilme hissedene kadar öne doğru eğilin.

Her bacak için 20-30 saniye uygulanabilir.

3. Soleus esnetmesi

Baldır esnetmesine benzer şekilde pozisyon alın ancak bu kez arka dizinizi hafifçe bükün. Bu hareket ayak bileği hareketliliğinde önemli rol oynayan soleus kasını hedefler.

Her iki tarafta 20-30 saniye bekleyin.

4. Ayak bileği daireleri

Bir sandalyeye oturun veya tek ayak üzerinde durun. Ayağınızı yerden kaldırarak ayak bileğinizi saat yönünde ve saat yönünün tersinde geniş daireler çizerek hareket ettirin.

Her yöne 10-15 tekrar yapabilirsiniz.

5. Topuk-parmak yükselmeleri

Ayakta dik durun. Önce ayak parmak uçlarına yükselin, ardından topukların üzerine gelerek parmak uçlarını yukarı kaldırın.

Bu egzersiz hem hareket açıklığını hem de ayak bileği çevresindeki kasların dayanıklılığını destekler.

6. Direnç bandı ile ayak bileği mobilitesi

Bir direnç bandını ayağınıza geçirerek ayağınızı yukarı, aşağı, içe ve dışa doğru kontrollü şekilde hareket ettirin.

Her yönde 10-15 tekrar yapmak ayak bileğini çevreleyen kasların güçlenmesine katkı sağlayabilir.

Egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli?

Hareketleri yavaş ve kontrollü şekilde uygulayın.

Ağrı hissederseniz egzersizi sonlandırın.

Mobilite çalışmalarını antrenman öncesi dinamik, antrenman sonrası ise daha sakin tempoda uygulayabilirsiniz.

Düzenli tekrar, hareket açıklığını geliştirmede tek seferlik yoğun çalışmalardan daha etkilidir.

Şiddetli ağrı, yakın zamanda yaşanmış burkulma veya ameliyat sonrası süreçlerde egzersizlere başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışın.

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