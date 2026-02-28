Oruç tutarken spor yapmak zararlı mı? Uzmanından açıklama

Ramazan'da spor yapmak sağlıklı mı?

Uzmanlara göre bu sorunun tek bir cevabı yok. Çünkü Ramazan'da spor yapmanın sağlıklı olup olmadığı tamamen kişinin fizyolojisine, antrenman düzeyine ve beslenme planına bağlı.

İrem Tufan'a göre:

Sporcu oruç tutmayı tercih ediyorsa buna tamamen karşı çıkılmıyor.

Ancak süreç mutlaka planlı ilerlemeli.

Beslenme programı, antrenman yoğunluğu ve sıvı dengesi yeniden düzenlenmeli.

Doğru planlanmış bir beslenme programı ve uygun antrenman saatleriyle sporcular Ramazan ayında da performanslarını koruyabiliyor.

Oruç tutarken spor yapmak performansı düşürür mü?

Burada en kritik nokta kan şekeri ve sıvı dengesi. Eğer sporcu aç karnına antrenman yapmaya alışkınsa ve kan şekeri ciddi şekilde düşmüyorsa, gün içinde hafif-orta şiddette egzersiz yapabilir.

Ancak riskler de var:

Gün içinde sıvı kaybı yerine konamaz.

Elektrolit dengesi bozulabilir.

Karbonhidrat ve protein alımı gecikir.

Sakatlık riski artabilir.

Performans düşüşü yaşanabilir.

Özellikle yüksek yoğunluklu ve terlemeye bağlı ciddi sıvı kaybı olan antrenmanlar aç karnına önerilmiyor.

Ramazan'da spor için en doğru saat hangisi?

Uzman görüşüne göre en ideal zaman dilimi:

👉 İftardan birkaç saat sonrası

Bu saat aralığında:

Vücut sıvı ihtiyacını karşılamış olur.

Enerji depoları kısmen dolmuş olur.

Antrenman sonrası toparlanma daha sağlıklı gerçekleşir.

Sahurdan hemen sonra ağır antrenman yapmak da önerilmiyor. Sindirim süreci ve uyku düzeni dikkate alınmalı.

Sporcular Ramazan'da nelere dikkat etmeli?

Antrenör ve diyetisyenle birlikte plan yapılmalı.

İftar ve sahurda yeterli protein alınmalı.

Kompleks karbonhidratlara yer verilmeli.

Elektrolit dengesi korunmalı.

Uyku süresi optimize edilmeli.

Her sporcunun hormonal yapısı ve metabolizması farklı olduğu için bireysel değerlendirme şart.



Röportajı izlemek için tıkla 👇

👉🏼"RAMAZAN'DA SPOR YAPILIR MI?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...