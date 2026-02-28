İftardan sonra gevşeme ve stres azaltma meditasyonu
Ramazan boyunca oruç tutmak, özellikle yoğun iş veya ev temposu olan kişilerde zihinsel ve bedensel yorgunluğa yol açabilir. İftardan sonra uygulanacak kısa bir meditasyon seansı, hem stresi azaltır hem de günün yorgunluğunu hafifletir.
1. Meditasyonun faydaları
Stresi ve kaygıyı azaltır
Zihni sakinleştirir ve odaklanmayı artırır
Sindirim ve rahatlama süreçlerini destekler
Uyku kalitesini iyileştirir
2. İftardan sonra 10-15 dakikalık meditasyon rutini
Adım 1: Rahat bir pozisyon bulun
Sandalyede dik oturabilir veya yerde bağdaş kurabilirsiniz
Omurga dik, omuzlar gevşek olmalı
Adım 2: Derin nefes alıp verin
Burnunuzdan derin nefes alın, ağızdan yavaşça verin
Nefesinize odaklanın, düşünceleri yargılamadan gözlemleyin
Adım 3: Beden taraması yapın
Ayaklardan başa doğru vücudunuzu tarayın
Her kası gevşetmeye odaklanın, gerginliği serbest bırakın
Adım 4: Görselleştirme
Kendinizi huzurlu bir ortamda hayal edin
Enerjinin vücudunuzda dolaştığını ve sizi tazelediğini hissedin
Adım 5: Meditasyonu bitirme
Yavaşça gözlerinizi açın
Ellerinizi ve kollarınızı hafifçe esnetin
Günün geri kalanını sakin ve enerjik geçirin
3. İpuçları
Sessiz bir ortam seçin ve telefonunuzu sessize alın
Meditasyonu düzenli olarak iftardan sonra tekrarlayın
Hafif bir yürüyüşle meditasyonu destekleyebilirsiniz
Rahatlatıcı müzik veya doğa sesleri eklemek faydalı olabilir
