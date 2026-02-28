İftardan sonra gevşeme ve stres azaltma meditasyonu

Ramazan boyunca oruç tutmak, özellikle yoğun iş veya ev temposu olan kişilerde zihinsel ve bedensel yorgunluğa yol açabilir. İftardan sonra uygulanacak kısa bir meditasyon seansı, hem stresi azaltır hem de günün yorgunluğunu hafifletir.

1. Meditasyonun faydaları

Stresi ve kaygıyı azaltır

Zihni sakinleştirir ve odaklanmayı artırır

Sindirim ve rahatlama süreçlerini destekler

Uyku kalitesini iyileştirir

2. İftardan sonra 10-15 dakikalık meditasyon rutini

Adım 1: Rahat bir pozisyon bulun

Sandalyede dik oturabilir veya yerde bağdaş kurabilirsiniz

Omurga dik, omuzlar gevşek olmalı

Adım 2: Derin nefes alıp verin

Burnunuzdan derin nefes alın, ağızdan yavaşça verin

Nefesinize odaklanın, düşünceleri yargılamadan gözlemleyin

Adım 3: Beden taraması yapın

Ayaklardan başa doğru vücudunuzu tarayın

Her kası gevşetmeye odaklanın, gerginliği serbest bırakın

Adım 4: Görselleştirme

Kendinizi huzurlu bir ortamda hayal edin

Enerjinin vücudunuzda dolaştığını ve sizi tazelediğini hissedin

Adım 5: Meditasyonu bitirme

Yavaşça gözlerinizi açın

Ellerinizi ve kollarınızı hafifçe esnetin

Günün geri kalanını sakin ve enerjik geçirin

3. İpuçları

Sessiz bir ortam seçin ve telefonunuzu sessize alın

Meditasyonu düzenli olarak iftardan sonra tekrarlayın

Hafif bir yürüyüşle meditasyonu destekleyebilirsiniz

Rahatlatıcı müzik veya doğa sesleri eklemek faydalı olabilir

👉🏼"ORUÇ NEDEN HURMA İLE AÇILIR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...