Sahur ve iftar sonrası pilates için ipuçları

Ramazan pilates programı: Esneklik ve denge

Ramazan ayında oruç tutarken fiziksel aktiviteyi sürdürmek hem sağlığı hem de enerjiyi korumak için önemlidir. Pilates, düşük yoğunluklu ve esnekliği destekleyen bir egzersiz türü olarak oruç sırasında rahatlıkla uygulanabilir.

1. Oruçluyken pilatesin faydaları

Kasları güçlendirir ve esnekliği artırır

Denge ve postür gelişimini destekler

Hafif tempolu olduğu için enerji kaybını minimumda tutar

Stresi azaltır ve zihinsel odaklanmayı artırır

2. Ramazan pilates programı (10-20 dakika)

Dakika 1-3: Nefes ve core aktivasyonu

Derin nefes alıp vererek karın kaslarını aktive edin

Omurga ve pelvis kontrolü ile dengeyi sağlayın

Dakika 4-8: Esneme ve denge hareketleri

Kedi-inek pozisyonu ile omurgayı esnetin

Tek bacak üzerinde durarak denge çalışmaları yapın

Omuz ve gövde rotasyonları ile esnekliği artırın

Dakika 9-15: Denge ve core güçlendirme

Plank veya yan plank ile karın kaslarını çalıştırın

Köprü pozisyonu ile kalça ve bel kaslarını aktive edin

Yavaş kontrollü hareketlerle postür geliştirin

Dakika 16-20: Rahatlama ve esneme

Sırt ve bacak esnemeleri

Nefesle gevşeme hareketleri

3. İpuçları

Hareketleri yavaş ve kontrollü yapın, acele etmeyin

Su alımını iftar sonrası ve sahurda dengeli yapın

Gün içinde kısa pilates seanslarını tekrarlayabilirsiniz

Oruçluyken ağır direnç hareketlerinden kaçının

