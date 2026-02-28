Sahur ve iftar sonrası pilates için ipuçları

Ramazan pilates programı: Esneklik ve denge
Ramazan ayında oruç tutarken fiziksel aktiviteyi sürdürmek hem sağlığı hem de enerjiyi korumak için önemlidir. Pilates, düşük yoğunluklu ve esnekliği destekleyen bir egzersiz türü olarak oruç sırasında rahatlıkla uygulanabilir.
1. Oruçluyken pilatesin faydaları
Kasları güçlendirir ve esnekliği artırır
Denge ve postür gelişimini destekler
Hafif tempolu olduğu için enerji kaybını minimumda tutar
Stresi azaltır ve zihinsel odaklanmayı artırır
2. Ramazan pilates programı (10-20 dakika)
Dakika 1-3: Nefes ve core aktivasyonu
Derin nefes alıp vererek karın kaslarını aktive edin
Omurga ve pelvis kontrolü ile dengeyi sağlayın
Dakika 4-8: Esneme ve denge hareketleri
Kedi-inek pozisyonu ile omurgayı esnetin
Tek bacak üzerinde durarak denge çalışmaları yapın
Omuz ve gövde rotasyonları ile esnekliği artırın
Dakika 9-15: Denge ve core güçlendirme
Plank veya yan plank ile karın kaslarını çalıştırın
Köprü pozisyonu ile kalça ve bel kaslarını aktive edin
Yavaş kontrollü hareketlerle postür geliştirin
Dakika 16-20: Rahatlama ve esneme
Sırt ve bacak esnemeleri
Nefesle gevşeme hareketleri
3. İpuçları
Hareketleri yavaş ve kontrollü yapın, acele etmeyin
Su alımını iftar sonrası ve sahurda dengeli yapın
Gün içinde kısa pilates seanslarını tekrarlayabilirsiniz
Oruçluyken ağır direnç hareketlerinden kaçının
