Oruç tutarken fitness yapmak: Kadınlara özel ipuçları

Kadınlar için Ramazan'da fitness rutinleri

Ramazan ayında oruç tutarken spor yapmak hem fiziksel hem de zihinsel enerjiyi korumak açısından önemlidir. Kadınlar için özel olarak hazırlanan fitness rutinleri, iftar ve sahur saatlerine uygun şekilde planlandığında performans kaybı olmadan uygulanabilir.

1. Hafif kardiyo hareketleri

Yürüyüş, düşük tempolu koşu veya ip atlama gibi hareketler

Oruçluyken kısa süreli ve düşük yoğunlukta yapılmalı

Günde 15-20 dakika yeterli olabilir

2. Evde vücut ağırlığı egzersizleri

Squat, lunge, şınav ve plank gibi temel hareketler

Haftada 3-4 gün 20-30 dakika süren kısa setler önerilir

Antrenman sonrası esneme ve gevşeme hareketleri yapılmalı

3. İftardan sonra güç ve dayanıklılık antrenmanı

Hafif ağırlıklarla direnç çalışması

Band veya dambıl kullanarak kol, bacak ve karın kaslarını çalıştırmak

İftardan 1-2 saat sonra yapılması, sıvı ve enerji desteği sağlanması açısından ideal

4. Esneme ve yoga

Gün içinde kısa esneme seanslarıyla kasları rahatlatmak

Hafif yoga hareketleri stres azaltır ve esnekliği artırır

10-15 dakikalık esneme ile enerji seviyenizi yükseltebilirsiniz

İpuçları

Antrenman saatlerini iftar sonrası veya sahur öncesi planlayın

Sıvı ve elektrolit alımına dikkat edin

Hafif ve dengeli beslenme ile enerji seviyenizi koruyun

Vücudunuzu dinleyin; halsizlik veya baş dönmesi durumunda egzersizi durdurun