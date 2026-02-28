Oruç tutarken fitness yapmak: Kadınlara özel ipuçları

Kadınlar için Ramazan'da fitness rutinleri
Ramazan ayında oruç tutarken spor yapmak hem fiziksel hem de zihinsel enerjiyi korumak açısından önemlidir. Kadınlar için özel olarak hazırlanan fitness rutinleri, iftar ve sahur saatlerine uygun şekilde planlandığında performans kaybı olmadan uygulanabilir.
1. Hafif kardiyo hareketleri
Yürüyüş, düşük tempolu koşu veya ip atlama gibi hareketler
Oruçluyken kısa süreli ve düşük yoğunlukta yapılmalı
Günde 15-20 dakika yeterli olabilir
2. Evde vücut ağırlığı egzersizleri
Squat, lunge, şınav ve plank gibi temel hareketler
Haftada 3-4 gün 20-30 dakika süren kısa setler önerilir
Antrenman sonrası esneme ve gevşeme hareketleri yapılmalı
3. İftardan sonra güç ve dayanıklılık antrenmanı
Hafif ağırlıklarla direnç çalışması
Band veya dambıl kullanarak kol, bacak ve karın kaslarını çalıştırmak
İftardan 1-2 saat sonra yapılması, sıvı ve enerji desteği sağlanması açısından ideal
4. Esneme ve yoga
Gün içinde kısa esneme seanslarıyla kasları rahatlatmak
Hafif yoga hareketleri stres azaltır ve esnekliği artırır
10-15 dakikalık esneme ile enerji seviyenizi yükseltebilirsiniz
İpuçları
Antrenman saatlerini iftar sonrası veya sahur öncesi planlayın
Sıvı ve elektrolit alımına dikkat edin
Hafif ve dengeli beslenme ile enerji seviyenizi koruyun
Vücudunuzu dinleyin; halsizlik veya baş dönmesi durumunda egzersizi durdurun