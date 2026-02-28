Yüksek proteinli sahur omleti tarifi

Sahurda doğru beslenmek, gün boyu enerjik kalmanın anahtarıdır. Özellikle protein ağırlıklı bir sahur, hem tok kalmanızı sağlar hem de kas kaybını önler. İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz yüksek proteinli sahur omleti tarifi:

Malzemeler (1 porsiyon)

3 adet yumurta

50 gr lor peyniri veya beyaz peynir

1 avuç ıspanak veya taze sebzeler

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatlar

Yapılışı

Yumurtaları bir kasede çırpın.

Lor peyniri ve doğranmış ıspanakları ekleyin.

Zeytinyağını tavada ısıtın, karışımı dökün.

Orta ateşte 3-4 dakika pişirin, ardından spatula ile hafifçe katlayın.

Tuz ve baharatlarla tatlandırın, sıcak servis edin.

Püf noktaları

Omleti fazla pişirmemeye özen gösterin, böylece protein kaybı minimum olur.

Sebzeleri önceden hafif soteleyerek omlete eklemek tat ve besin değerini artırır.

Yanında bir dilim tam buğday ekmeği ve 1 bardak süt ile sahurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Neden y��ksek proteinli sahur omleti?

Tokluk süresini uzatır, gün boyu açlık hissini azaltır.

Kas kütlesini korumaya yardımcı olur.

Kan şekeri dalgalanmalarını önler ve enerji sağlar.

