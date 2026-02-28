Oruçluyken 10 dakikalık esneme ile enerji kazanma

Oruçluyken 10 dakikada enerji kazanmanın yolu: Esneme hareketleri

Ramazan ayında oruç tutarken gün içinde enerji düşüklüğü sık yaşanan bir durumdur. Ancak kısa ve etkili bir esneme rutini, hem kaslarınızı rahatlatır hem de zihinsel ve fiziksel enerjinizi artırır.

1. Neden esneme yapmalısınız?

Kasları gevşetir ve dolaşımı artırır.

Kas sertliği ve yorgunluğu azaltır.

Oruç sırasında oluşan halsizliği hafifletir.

2. 10 dakikalık enerji esneme rutini

Dakika 1-3: Boyun ve omuz esnemeleri

Başınızı yavaşça sağa ve sola çevirin.

Omuzlarınızı yukarı kaldırıp indirin.

Dakika 4-6: Kollar ve gövde esnemeleri

Kollarınızı yukarı uzatıp derin nefes alın.

Yanlara doğru eğilerek yan kaslarınızı esnetin.

Dakika 7-10: Bacak ve bel esnemeleri

Dizleri hafifçe bükerek belden öne doğru eğilin.

Bacak arkası ve baldır kaslarını esnetin.

3. İpuçları

Esnemeleri yavaş ve kontrollü yapın.

Derin nefes almayı ihmal etmeyin.

Günün farklı saatlerinde tekrar ederek enerji seviyenizi yükseltebilirsiniz.

Oruçluyken 10 dakikalık kısa bir esneme rutini, hem kaslarınızı rahatlatır hem de gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur. Ramazan boyunca küçük ama etkili hareketlerle zindeliğinizi koruyabilirsiniz.

👉🏼"ORUÇ NEDEN HURMA İLE AÇILIR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...