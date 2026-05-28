Göğüs kaslarını açmaya yönelik esneme hareketleri

Günlük yaşamda uzun süre öne eğik pozisyonda kalmak göğüs kaslarının kısalmasına ve omuzların öne doğru kapanmasına neden olabilir. Bu durum zamanla duruş bozukluklarına, boyun ve sırt ağrılarına yol açabilir. Özellikle masa başı çalışanlar, sık telefon kullananlar ve hareketsiz yaşam tarzına sahip bireylerde bu durum daha yaygın görülebilir.

Göğüs kaslarını düzenli olarak esnetmek, omuzların daha doğal pozisyona dönmesine yardımcı olabilir ve postürün iyileştirilmesini destekleyebilir.

Kapı eşiği esneme hareketi

Kapı eşiğine elleri yerleştirip gövdeyi hafifçe öne vererek yapılan bu esneme, göğüs kaslarının açılmasına yardımcı olabilir. Bu hareket omuz ön yüzeyinde rahatlama sağlayabilir.

Duvar üzerinde göğüs açma

Kolu duvara 90 derece açıyla yerleştirip gövdeyi yavaşça karşı tarafa çevirmek göğüs kaslarının esnemesine destek olabilir. Düzenli uygulama omuz hareket açıklığını artırabilir.

Yerde göğüs açma (prone stretch)

Yüzüstü pozisyonda kolları yana açarak yapılan esneme hareketi göğüs ve omuz bölgesinde rahatlama sağlayabilir. Özellikle antrenman sonrası uygulanabilir.

Foam roller ile göğüs açma

Foam roller üzerinde sırt üstü uzanarak yapılan hareketler göğüs kaslarının açılmasına ve omuzların geriye doğru konumlanmasına destek olabilir.

Düzenli esnemenin önemi

Göğüs kaslarının düzenli esnetilmesi, sadece kas esnekliğini artırmakla kalmaz aynı zamanda sırt kaslarıyla olan dengeyi de destekleyebilir. Bu denge, daha sağlıklı bir duruş için önemlidir.

Egzersizle birlikte denge sağlanmalı

Sadece esneme yapmak yeterli olmayabilir. Göğüs kasları esnetilirken sırt ve kürek kemiği çevresi kasların da güçlendirilmesi postür açısından daha etkili sonuçlar sağlayabilir.

👉🏼"SOMATİK DÜZENLEME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...