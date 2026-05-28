Yoga temelli 3 esneme hareketi

Yoga, hem zihinsel hem de fiziksel rahatlamayı destekleyen en etkili yöntemlerden biridir. Özellikle esneme odaklı yoga hareketleri, kasların gevşemesine, hareket açıklığının artmasına ve duruşun desteklenmesine yardımcı olabilir. Düzenli uygulandığında vücuttaki gerginlik hissini azaltabilir ve daha dengeli bir beden farkındalığı sağlayabilir.

Aşağıda evde kolayca uygulanabilecek 3 temel yoga temelli esneme hareketi yer almaktadır:

1. Downward dog (aşağı bakan köpek)

Bu hareket tüm arka zinciri esnetmeye yardımcı olabilir. Özellikle hamstring, baldır ve sırt bölgesinde rahatlama sağlayabilir.

Eller ve ayaklar yere basacak şekilde kalça yukarı kaldırılır ve vücut ters "V" şekline getirilir. Omuzlar gevşetilerek birkaç nefes boyunca pozisyon korunur.

2. Child's pose (çocuk pozisyonu)

Bel, sırt ve kalça bölgesini rahatlatmaya yardımcı bir esneme hareketidir. Stresin azalmasına ve zihinsel gevşemeye destek olabilir.

Dizler üzerine oturulur, gövde öne doğru uzatılarak alın yere yerleştirilir. Kollar önde ya da yanlarda rahat bırakılır.

3. Cobra pose (kobra duruşu)

Omurga esnekliğini artırmaya ve göğüs bölgesini açmaya yardımcı olabilir. Özellikle masa başı çalışanlar için faydalı bir harekettir.

Yüzüstü pozisyonda eller omuz hizasında yere yerleştirilir ve gövde kontrollü şekilde yukarı kaldırılır. Bel bölgesinde aşırı zorlanma olmamasına dikkat edilmelidir.

👉🏼"SOMATİK DÜZENLEME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...