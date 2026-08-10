Gün boyu ayakta çalışanlar için rahatlatıcı hareketler

Uzun süre aynı pozisyonda ayakta durmak, özellikle bacaklar ve bel çevresinde yorgunluk ve gerginlik oluşturabilir. Hareketsiz şekilde uzun süre kalmak yerine mümkün olduğunca pozisyon değiştirmek, kısa molalarda yürümek ve basit hareketler yapmak vücudun rahatlamasına yardımcı olabilir.

Ayakta çalışanlar için baldır esnetme

Baldır kaslarını rahatlatmak için bir duvardan destek alınarak bir ayak geriye doğru uzatılabilir. Arkadaki topuk yere basılı tutulurken öndeki diz hafifçe bükülerek baldır bölgesinde kontrollü bir esneme hissedilebilir.

Ayak bileği çevirme hareketi

Uzun süre ayakta kalmanın ardından ayak bileklerinde oluşan sertliği azaltmak için ayak bilekleri kontrollü şekilde daireler çizerek hareket ettirilebilir. Hareket iki yönde ve ağrı oluşturmayacak bir aralıkta uygulanmalıdır.

Baldır pompalama hareketi

Ayakta dururken topukları yerden kaldırıp tekrar indirmek, baldır kaslarının çalışmasına yardımcı olan basit bir harekettir. Gün içinde kısa molalarda birkaç tekrar yapılabilir.

Kalça fleksörlerini esnetme

Uzun süre ayakta kalmak kadar uzun süre aynı pozisyonda durmak da kalça çevresinde gerginlik oluşturabilir. Kontrollü bir kalça fleksörü esnetmesi, kalça ön bölümünün rahatlamasına yardımcı olabilir.

Bel ve sırt için gövde hareketleri

Çalışma sonrasında gövdeyi kontrollü şekilde sağa ve sola çevirmek, sırt ve bel çevresindeki hareketliliği destekleyebilir. Hareket sırasında ani dönüşlerden kaçınılmalı ve ağrı hissedildiğinde egzersiz bırakılmalıdır.

Ayak tabanlarını rahatlatmayı unutmayın

Gün boyunca vücudun yükünü taşıyan ayaklar da özel ilgiye ihtiyaç duyar. Ayak tabanını küçük bir top üzerinde kontrollü şekilde yuvarlamak veya parmakları açıp kapatmak rahatlama sağlayabilir.

Ayakta çalışanlar nelere dikkat etmeli?

Rahat ve ayağı destekleyen ayakkabılar tercih etmek, mümkün olduğunda pozisyon değiştirmek ve kısa hareket molaları vermek önemlidir. Çalışma ortamında uygun zemin ve destekleyici koşulların sağlanması da ayak ve bacaklardaki yükün azaltılmasına yardımcı olabilir.

Not: Bu hareketler genel rahatlama amacıyla önerilir. Şiddetli veya devam eden ağrı, uyuşma, belirgin şişlik ya da başka bir şikâyet varsa egzersiz yapmak yerine bir sağlık uzmanına danışılmalıdır.

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